ABD'de yargılanan Suriye'deki eski Adra Cezaevi Müdürü Samir Şeyh'e işkence suçundan 60 yıl hapis cezası - Son Dakika
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ABD'de yargılanan Suriye'deki eski Adra Cezaevi Müdürü Samir Şeyh'e işkence suçundan 60 yıl hapis cezası

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ABD'de devrik Esed rejim döneminde Adra Merkezi Cezaevi Müdürü olarak görev yapan Tuğgeneral Samir Osman Şeyh, tutuklulara işkence etmek ve ABD göçmenlik makamlarına geçmişi hakkında yalan söylemek suçlarından 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de devrik Esed rejim döneminde Adra Merkezi Cezaevi Müdürü olarak görev yapan Tuğgeneral Samir Osman Şeyh, tutuklulara işkence etmek ve ABD göçmenlik makamlarına geçmişi hakkında yalan söylemek suçlarından 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Suriye Arap Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, Şeyh'in 2005-2008 yıllarında yönettiği Adra Cezaevi'nde mahkumlara işkence yapılması emrini verdiğini ve işkence eylemlerine katıldığını bildirdi.

ABD'deki federal jürinin geçen mart ayında Şeyh'i işkence yapmak amacıyla komplo kurmak, üç ayrı işkence suçu, göçmenlik belgesinde dolandırıcılık ve vatandaşlığa kabul başvurusunda dolandırıcılığa teşebbüs suçlarından mahkum ettiği belirtildi.

Duruşmada tanıklık yapan 3 mağdur, hapishanedeki mahkumların "uçan halı" olarak bilinen bir işkence cihazına bağlandığı, tavandan asılı tutulduğu ve dövüldüğünü, bazı mahkumlarıın "13. Koğuş" olarak bilinen bölümüne gönderilerek burada işkenceye maruz bırakıldığını ifade etti.

Şeyh'in siyasi mahkumlara yönelik işkencelere bizzat katıldığı kaydedildi.

Ayrıca Şeyh'in 2020'de ABD'ye giriş yaparken geçmişi hakkında göçmenlik makamlarına yalan söylediği, daha sonra da daimi oturum ve ABD vatandaşlığı başvurularında geçmişini gizlediği belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı, Şeyh'in Suriye dışında yargılanarak mahkum edilen en üst düzey eski Esed rejimi yetkilisi olduğunu kaydetti.

Şeyh'in 2020'de ABD'ye girdiği ve Temmuz 2024'te gözaltına alınmasından bu yana federal gözaltında tutulduğu belirtildi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleriİnsan HaklarıTuğgeneralCezaeviSuriyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de yargılanan Suriye'deki eski Adra Cezaevi Müdürü Samir Şeyh'e işkence suçundan 60 yıl hapis cezası - Son Dakika
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