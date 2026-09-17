Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında yeni nesil suç örgütleri ile mücadeleye yönelik çarpıcı mesaj verdi. Çiftçi, "Vatandaşlara eza cefa ediyorlar. Ben de arkadaşlarımıza talimat verdim. Biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman, bu çeteleri çökerttiğimiz zaman bunları yatıralım, yere yatıralım, ters kelepçe yapalım. Şöyle burunlarını bir sürtelim de yaptıklarının karşılığını bir görsünler, bir ibreti alem olsun diğerlerine de bir örnek olsun diye" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayın programında yeni nesil suç örgütleri ve sokak çetelerine karşı yürütülen mücadeleye ilişkin net açıklamalarda bulundu. Vatandaşların huzurunu bozan yapılara asla geçit vermeyeceklerini belirten Vali Çiftçi, emniyet güçlerine suç örgütleriyle sahada tavizsiz mücadele edilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.

BAKAN ÇİFTÇİ: GÖREVE GELDİĞİMDE TOPLUMUMUZA TAAHHÜTTE BULUNDUM

Bakan Çiftçi Tgrt Haber canlı yayınında şunları söyledi: "Ben 11 Şubat 2026 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevine başladım. Göreve başladıktan sonra da topluma şöyle bir vaatte bulundum, bir taahhütte bulundum. Biz bundan sonra İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle veya suç çeteleriyle, eşkıyalarıyla ve uyuşturucuyla daha etkin bir mücadele yürüteceğiz diye toplumumuza taahhütte bulundum. Ve o günden bugüne kadar da mümkün mertebe, elimizdeki bütün imkanları yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede değerlendiriyoruz.

8 AYDA YENİ NESİL SUÇ ÇELERİNE 1568 OPERASYON

2026'nın ilk 8 ayında 557 suç örgütüne 1568 operasyonu düzenlemişiz. Ama 8,5 aylık rakamları da biliyorum ben. Şu anda 562 suç örgütüne 1592 operasyonu düzenlemiş durumdayız.

"ÇETELERİ ÇÖKERTTİĞİMİZDE BURUNLARIN SÜRTELİM DİYE TALİMAT VERDİM"

Yıl sonuna kadar bunların büyük ölçüde faaliyet alanlarını daraltmış olacağız. Çünkü bunlar insanımıza acımıyorlar, tehdit ediyorlar, iş yeri kurşunluyorlar, araç kurşunluyorlar. İnsanlardan zorla para istiyorlar. Onlara eza cefa ediyorlar. Ben de arkadaşlarımıza talimat verdim. Biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman, bu çeteleri çökerttiğimiz zaman bunları yatıralım, yere yatıralım, ters kelepçe yapalım. Şöyle burunlarını bir sürtelim de yaptıklarının karşılığını bir görsünler, bir ibreti alem olsun diğerlerine de bir örnek olsun diye. Çünkü hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz, sonlarının ne olduğunu da görsünler.

"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLERİ EN ÇOK GÜRCİSTAN'A KAÇIYOR"

2025 yılı içerisinde 37 ülkeden 214 kişinin iadesini sağlamışız Türkiye'ye. Bunların 70'i organize suç örgütü lideri veya üyesi. Bu senenin 8 aylık rakamlarına baktığımız zaman 44 ülke, 657 kişi, bunların 162'si organize suç örgütü lideri veya üyesi. Yani şuradaki rakam zaten kendini gösteriyor. Bunun şu andaki güncel durumu 657, bugün itibariyle 684.

Bu organize suç örgütü liderlerinin veya üyelerinin en çok kaçtığı ülkelerden birisi de Gürcistan. Geçenlerde ben bununla ilgili Gürcistan'a bir ziyaret düzenledim. Günübirlik bir çalışma ziyareti için gittim. Gürcistan bugüne kadar bize toplamda 866 kişinin iadesini sağlamış."

İçişleri BakanıMustafa Çiftçi3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • yüksel altun yüksel altun:
    sonu süslü sülo gibi olmasında… 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Malatyalı Yıldırım Mehmet Malatyalı Yıldırım:
    İbreti alem için değil olması gereken zamanında yapılmadı asıl göreviniz bu olduğu için yapmanız gereken bugüne kadar yapılsa idi ülke bu derece kötü durumda olmazdı 3 0 Yanıtla
  • Hüseyin KARAKOÇ Hüseyin KARAKOÇ:
    Helal Olsun Size Sayın Bakanım.Rabbim Güç Kuvvet Versin İnşallah. 1 0 Yanıtla
  • Yüksel Ata Yüksel Ata:
    Her gün kaç tane Kadın öldürülüyor bakan bey neyin kafasını yaşıyorsun sen ya .. 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Sayın bakanım biryandan tutuyorsunuz diger tarafdan saliyorsunuz bukadar tutarsız bir dönem görmedim doldu ceza evi ayagına salacaksıniz 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Taçi’ye 25 yıl hapis cezası Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail’i alarma geçirdi Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi
Yunanistan’ın provokasyonlarına TSK’dan net mesaj 2 bin komando Ege’de Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de
Akaryakıtta tarihi eşik Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı
Demet Akalın’a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya
Erdoğan’dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Dün gece maç izlemek için TRT’yi açanlar şoke oldu Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis
22:46
Sakatlığı bulunan Osimhen, Nijerya Milli Takımı’na çağrıldı
Sakatlığı bulunan Osimhen, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı
22:41
Kante’ye Fransa’dan kötü haber
Kante'ye Fransa'dan kötü haber
22:30
Fenerbahçe’den orta sahaya iki bomba transfer
Fenerbahçe'den orta sahaya iki bomba transfer
22:22
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
21:38
Gürsel Tekin’in görevine son verildi ama gitmiyor
Gürsel Tekin'in görevine son verildi ama gitmiyor
21:02
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak
Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
20:55
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de goller peş peşe
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de goller peş peşe
20:32
Pakistan’dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz
Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz
20:31
Nathan Ake’nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir
Nathan Ake'nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir?
19:57
Mali kriz Lyon’u çok fena vurdu Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
18:56
Sermaye piyasası soruşturması Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Sermaye piyasası soruşturması; Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 23:08:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement