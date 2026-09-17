Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayın programında yeni nesil suç örgütleri ve sokak çetelerine karşı yürütülen mücadeleye ilişkin net açıklamalarda bulundu. Vatandaşların huzurunu bozan yapılara asla geçit vermeyeceklerini belirten Vali Çiftçi, emniyet güçlerine suç örgütleriyle sahada tavizsiz mücadele edilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.

BAKAN ÇİFTÇİ: GÖREVE GELDİĞİMDE TOPLUMUMUZA TAAHHÜTTE BULUNDUM

Bakan Çiftçi Tgrt Haber canlı yayınında şunları söyledi: "Ben 11 Şubat 2026 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevine başladım. Göreve başladıktan sonra da topluma şöyle bir vaatte bulundum, bir taahhütte bulundum. Biz bundan sonra İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle veya suç çeteleriyle, eşkıyalarıyla ve uyuşturucuyla daha etkin bir mücadele yürüteceğiz diye toplumumuza taahhütte bulundum. Ve o günden bugüne kadar da mümkün mertebe, elimizdeki bütün imkanları yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede değerlendiriyoruz.

8 AYDA YENİ NESİL SUÇ ÇELERİNE 1568 OPERASYON

2026'nın ilk 8 ayında 557 suç örgütüne 1568 operasyonu düzenlemişiz. Ama 8,5 aylık rakamları da biliyorum ben. Şu anda 562 suç örgütüne 1592 operasyonu düzenlemiş durumdayız.

"ÇETELERİ ÇÖKERTTİĞİMİZDE BURUNLARIN SÜRTELİM DİYE TALİMAT VERDİM"

Yıl sonuna kadar bunların büyük ölçüde faaliyet alanlarını daraltmış olacağız. Çünkü bunlar insanımıza acımıyorlar, tehdit ediyorlar, iş yeri kurşunluyorlar, araç kurşunluyorlar. İnsanlardan zorla para istiyorlar. Onlara eza cefa ediyorlar. Ben de arkadaşlarımıza talimat verdim. Biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman, bu çeteleri çökerttiğimiz zaman bunları yatıralım, yere yatıralım, ters kelepçe yapalım. Şöyle burunlarını bir sürtelim de yaptıklarının karşılığını bir görsünler, bir ibreti alem olsun diğerlerine de bir örnek olsun diye. Çünkü hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz, sonlarının ne olduğunu da görsünler.

"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLERİ EN ÇOK GÜRCİSTAN'A KAÇIYOR"

2025 yılı içerisinde 37 ülkeden 214 kişinin iadesini sağlamışız Türkiye'ye. Bunların 70'i organize suç örgütü lideri veya üyesi. Bu senenin 8 aylık rakamlarına baktığımız zaman 44 ülke, 657 kişi, bunların 162'si organize suç örgütü lideri veya üyesi. Yani şuradaki rakam zaten kendini gösteriyor. Bunun şu andaki güncel durumu 657, bugün itibariyle 684.

Bu organize suç örgütü liderlerinin veya üyelerinin en çok kaçtığı ülkelerden birisi de Gürcistan. Geçenlerde ben bununla ilgili Gürcistan'a bir ziyaret düzenledim. Günübirlik bir çalışma ziyareti için gittim. Gürcistan bugüne kadar bize toplamda 866 kişinin iadesini sağlamış."