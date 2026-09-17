Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya - Son Dakika
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Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya

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Demet Akalın, konseri sırasında hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin tacizine uğradı. Yaşananların ardından korumalarına seslenen ünlü şarkıcı, "Alın şunu. Polise söyledim" diyerek tepki gösterirken, "Her tarafımı elledi ya" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın konserinde yaşanan olay dikkat çekti. İddiaya göre Akalın, konser sırasında hayranı olduğu belirtilen bir kişinin tacizine uğradı.

KORUMALARINA SESLENDİ

Yaşadığı olayın ardından korumalarının yanına giden 54 yaşındaki sanatçı, büyük tepki gösterdi. Akalın, şahsı işaret ederek, "Alın şunu. Polise söyledim" ifadelerini kullandı.

"HER TARAFIMI ELLEDİ YA"

Yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamadığı görülen Akalın, korumalarına seslenerek "Her tarafımı elledi ya" dedi.

Sanatçının yaşanan olay nedeniyle oldukça öfkeli olduğu görüldü.

Demet AkalınMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Haci1969 Haci1969:
    birak gariban bayram etsin biraz,zaten senin istediğin de o değilmiydi ??? 0 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Reklamın kötüsü olmaz 0 0 Yanıtla
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