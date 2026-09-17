Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı - Son Dakika
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Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

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Motorine gelen peş peşe zamların ardından litre fiyatı Türkiye'de ilk kez 100 TL sınırını aştı. İstanbul'da motorin 100,31 TL'ye, Ankara'da 101,43 TL'ye, İzmir'de ise 101,70 TL'ye yükseldi. Akaryakıttaki tarihi artışta küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler etkili oldu.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Motorine 15 Eylül gecesi gelen yaklaşık 6,5 liralık artışın ardından 17 Eylül itibarıyla yaklaşık 4,60 TL'lik bir zam daha yapıldı. Son artışla birlikte motorinin litre fiyatı birçok kentte 100 TL sınırını aşarak tarihi seviyeye çıktı.

MOTORİNDE 100 TL SINIRI AŞILDI

Yeni fiyatların pompaya yansımasıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litresi 100,31 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 100,19 TL'ye yükseldi. Ankara'da motorinin litre fiyatı 101,43 TL olurken, İzmir'de 101,70 TL'ye ulaştı.

Böylece motorin fiyatları Türkiye'de ilk kez üç haneli seviyeleri gördü.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL FİYATLAR

Zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 80,31 TL, motorin 100,31 TL ve LPG 34,99 TL'den satılıyor. Anadolu Yakası'nda ise benzinin litresi 80,12 TL, motorinin litresi 100,19 TL, LPG'nin litresi 34,39 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara'da benzin 81,25 TL, motorin 101,43 TL, LPG 35,09 TL olurken; İzmir'de benzin 81,52 TL, motorin 101,70 TL ve LPG 34,99 TL seviyesine çıktı.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ POMPAYA YANSIYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki sert yükselişte küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik etkili oluyor. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden başlaması ve Orta Doğu'daki enerji tesislerinin hedef alınması petrol piyasalarındaki baskıyı artırdı. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatının azalması da fiyatları yukarı taşıdı.

Orta DoğuİstanbulTürkiyeEkonomiAnkaraİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Ortadoğu petrolları bahane zam şahane 9 0 Yanıtla
  • Ahmet Kanpak Ahmet Kanpak:
    Nihayet gözlerimiz bu günü gördü. Ölmezsek daha çok şeyler göreceğiz. 9 0 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek Abdullah Şimşek:
    Merak etmeyin gabar da petrol çıkıyor yakında düşer:) 1 0 Yanıtla
  • Medet Erol Medet Erol:
    AÇIN PENCERELERİ DOGALGAZ B3DAVA BEDAVAA 1 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Bize ne zamdan gabardan çìkan petrol bize yeter 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı - Son Dakika
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