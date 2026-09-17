Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu - Son Dakika
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Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

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Dün gece maç izlemek için TRT\'yi açanlar şoke oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu başlarken maçların yayın dağılımı futbolseverlerin tepkisini çekti. İlk gün oynanan 9 karşılaşmanın TRT 1 veya TRT Spor'da canlı yayınlanmaması, karşılaşmaların Tabii/Tabii Spor üzerinden izleyiciyle buluşması eleştirilere neden oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı 9 karşılaşmayla başladı. Milan-Benfica, Anderlecht-Lyon ve Bayer Leverkusen-Celje gibi karşılaşmaların bulunduğu gecede yayın tercihleri de futbolseverlerin tartıştığı konulardan biri oldu.

TRT SPOR'DA HİÇBİR MAÇ CANLI YAYINLANMADI

TRT'nin resmi yayın akışına göre Avrupa Ligi'nin açılış gecesinde TRT Spor ekranlarında 9 karşılaşmadan hiçbiri canlı olarak yer almadı. TRT Spor'un akşam programında Spor Merkezi, Şampiyonlar Ligi özetleri, Futbol Aklı ve Avrupa Stüdyosu bulunurken Avrupa Ligi karşılaşmaları Tabii Spor tarafında yayınlandı.

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

Gecenin öne çıkan mücadelelerinden Milan-Benfica karşılaşması da saat 22.00'de Tabii Spor'da ekrana geldi. Omonoia-Celta Vigo mücadelesi ise saat 19.45'te aynı kanalda yayınlandı.

FUTBOLSEVERLERDEN YAYIN TERCİHİNE TEPKİ

Karşılaşmaların TRT'nin ücretsiz televizyon kanallarından birinde canlı olarak yayınlanmaması bazı futbolseverlerin tepkisini çekti. Yapılan yorumlarda, Avrupa kupalarının yayın haklarının TRT'de olmasına rağmen maçların televizyon ekranından ücretsiz izlenememesi eleştirildi.

Bir futbolsever, “Tabii üyesiyim ama maçı internetten izlemek istemiyorum. Ayrıca bütün ülke Tabii mi alacak? Versene 1 maçı” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Bir başka eleştiride ise “Avrupa kupaları yayın haklarını alan TRT, maçları halka ücretsiz izletmeme rezaletine devam ediyor. Bugün Avrupa Ligi'nde hiçbir maçın yayını yok TRT'de” ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA TRT 1'DE

Öte yandan Türkiye'nin Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş'ın Olimpik Marsilya ile oynayacağı karşılaşma için farklı bir yayın planı bulunuyor. TRT'nin resmi akışına göre Beşiktaş-Olimpik Marsilya karşılaşması 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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    Yorumlar (1)

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