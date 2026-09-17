Gürsel Tekin'in görevine son verildi ama gitmiyor - Son Dakika
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Gürsel Tekin'in görevine son verildi ama gitmiyor

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Gürsel Tekin\'in görevine son verildi ama gitmiyor
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Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla kayyum olarak geldiği CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona eren Gürsel Tekin'den açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun daha sonra kendisini il başkanı olarak atadığı için atanmış sıfatıyla görevinin devam ettiğini söyleyen Tekin, "Partimizin birliğini, hukukunu ve geleceğini korumak için üzerimize düşen her sorumluluğu, dün olduğu gibi bugün de yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararda uygulanmasına karar verilen ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Böylece Gürsel Tekin’in tedbiren yürüttüğü CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. Kararın bir suretinin İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine karar verildi.

GÜRSEL TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Tekin'den açıklama geldi. Görevinin sona ermediğini söyleyen Gürsel Tekin, mahkemenin "tedbir" kararından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini il başkanı olarak atadığını söyledi.

Gürsel Tekin'in görevine son verildi ama gitmiyor
Gürsel Tekin

Bengü Türk TV muhabiri Dilruba Okutan'a konuşan Gürsel Tekin şu açıklamayı yaptı: Tedbiren göreve gelmemiz üstüne verilen karar kalktığı için bu noktada görevimiz sonlandı. Kemal bey sonradan il başkanı olarak atadığı için "atanmış" sıfatıyla görevim devam ediyor.

"SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Bizim için görevler gelip geçicidir; Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan sorumluluğumuz ve mücadelemiz kalıcıdır.

Partimizin birliğini, hukukunu ve geleceğini korumak için üzerimize düşen her sorumluluğu, dün olduğu gibi bugün de yerine getirmeye devam edeceğiz."

Cumhuriyet Halk PartisiKemal KılıçdaroğluGürsel TekinİstanbulPolitikaKayyumGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Ne koltukmuş yav oturan kalkmıyor bu ne lan açsanıza gençlerin önünü 13 2 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    sıfat yok karakter zaten yok muhtemelen Erivan kütük 6 1 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Koltuk belası 4 0 Yanıtla
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