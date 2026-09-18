Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı - Son Dakika
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Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 katlı bir binadaki dairede meydana gelen olayda, bir kişi eşini ve 2 çocuğunu bıçakla katlettikten sonra iple kendini asarak yaşamına son verdi. İlçeyi yasa boğan olayın ardından konuşan Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, korkunç felaketin şokunu yaşadıklarını bildirdi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra iple kendini asarak yaşamına son verdi. Korkunç olayın ardından açıklama yapan Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, ilçenin büyük bir şok yaşadığını belirtti. 

Olay, öğleden sonra Kozluk ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi Devlet Hastanesi Sokağı'nda bulunan 5 katlı bir binadaki dairede meydana geldi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, bir kişiyi iple asılı halde, eşini ve 2 çocuğunu ise bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde aile fertlerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri yürütülmek üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı

"İLK DEFA İLÇEMİZDE BÖYLE BİR OLAY YAŞANIYOR"

Korkunç olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık yaşanan felakete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Korkunç bir olayla sarsıldık. İki çocuğu ve eşini öldürdükten sonra söz konusu şahıs da iple canına kıymış. İlk defa ilçemizde böyle bir olay yaşanıyor. Olayın şokundayız."

KozlukBatmanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • cihan duran cihan duran:
    yaşanır tabi herşey yönetimle ilgili bu kişinin piskolojik bir sorunu yoksa toplum olarak çürümeye başladık 20 11 Yanıtla
    akil çelik akil çelik:
    Herşeyi yönetime bağlamak ahmakliktir Sen anladığım kadarı ile muhalifsin ama Allah göstermesin öyle bir eylemin yok 13 17
  • Ismail Geyik Ismail Geyik:
    Aile yılımız çok güzel geçiyor 16 7 Yanıtla
  • Seyit Yıldız Seyit Yıldız:
    namus haric herşeyin cözumu var 10 6 Yanıtla
    Muhammet Kavak Muhammet Kavak:
    Ufacik masum cocuklarin ne namus besesi olabilir ki Namus meselesi de dahil hicbir seyin sebebi veya nedeni cinayet olamaz hayatta en güzel sey sağlıklı yaşamak ve özgürlüktür. 12 1
  • Meral EL Meral EL:
    nasıl bir cinnet geçirme bu ? 3 0 Yanıtla
  • Erkan Yılmaz Erkan Yılmaz:
    her şey yönetim tabikide. 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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