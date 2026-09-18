Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra iple kendini asarak yaşamına son verdi. Korkunç olayın ardından açıklama yapan Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, ilçenin büyük bir şok yaşadığını belirtti.

Olay, öğleden sonra Kozluk ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi Devlet Hastanesi Sokağı'nda bulunan 5 katlı bir binadaki dairede meydana geldi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, bir kişiyi iple asılı halde, eşini ve 2 çocuğunu ise bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde aile fertlerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri yürütülmek üzere hastane morguna kaldırıldı.

"İLK DEFA İLÇEMİZDE BÖYLE BİR OLAY YAŞANIYOR"

Korkunç olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık yaşanan felakete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Korkunç bir olayla sarsıldık. İki çocuğu ve eşini öldürdükten sonra söz konusu şahıs da iple canına kıymış. İlk defa ilçemizde böyle bir olay yaşanıyor. Olayın şokundayız."