Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe\'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, Okan Buruk'un açıklamalarının yayıncı kuruluşta aktarılmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır. Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz. Aksi halde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz'' ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarının yayıncı kuruluşta yer almasına sert tepki gösterdi.

''NEDEN GÜNDEME TAŞINMADI?''

Sarı lacivertli kulüp, yayına kuruluştan eşitlik istediğini belirterek, "Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik. Fenerbahçe'nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?" ifadelerine yer verdi. 

''İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALMA SEÇENEĞİNİ...''

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

''Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik. Fenerbahçe’nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı? Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır. Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz. Aksi halde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.”

Aziz YıldırımOkan BurukFenerbahçeFutbolbeINSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Baycan Demirdas Baycan Demirdas:
    en sonunda bir tepki verildi GS TV gibi çalısanları var adaletsiz yayıncılıkvar hiçkimsenin seside çıkmıyor neden 0 0 Yanıtla
  • Ramazan Sarac Ramazan Sarac:
    Aziz Yıldırım geç kaldın sende gitmişsin maalesef 0 0 Yanıtla
  • Devrim Akcakaya Devrim Akcakaya:
    çevir kazı yanmasın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
15:37
MASAK bankaları uyardı Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle
MASAK bankaları uyardı! Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle
15:04
7 ülke Türkiye’ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
7 ülke Türkiye'ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
14:31
Tahir Sarıkaya’nın mali trafiği mercek altında 176 milyon liralık “izaha muhtaç“ hareket
Tahir Sarıkaya'nın mali trafiği mercek altında! 176 milyon liralık "izaha muhtaç" hareket
14:14
Süper Lig’in eski yıldızı Andros Townsend, silindirin altında kaldı
Süper Lig'in eski yıldızı Andros Townsend, silindirin altında kaldı
13:56
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü Ticaret Bakanlığı harekete geçti
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
13:03
Ayşegül Yaşar’ı nasıl öldürüp gömdüğünü adım adım anlattı Soğukkanlılığı tüyler ürpertti
Ayşegül Yaşar'ı nasıl öldürüp gömdüğünü adım adım anlattı! Soğukkanlılığı tüyler ürpertti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 15:52:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement