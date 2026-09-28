Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan fon krizine ilişkin haftanın ilk işlem gününde piyasalar açılmadan önce önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Sizin düşünceleriniz neler ?