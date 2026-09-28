Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu - Son Dakika
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Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu

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Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu
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Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinin oyuncuları yıllar sonra yeniden bir araya gelirken, gözler kadroda yer almayan İbrahim Kendirci’ye çevrildi. Dizide Deniz karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun son hali, hayranları tarafından merak konusu oldu.

Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisi, yıllar sonra yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti. Dizinin unutulmaz oyuncularından bazılarının Tuzlu Kahve projesinde buluşması, izleyicilere nostalji yaşatırken gözler bu kez “Deniz” karakteriyle hafızalara kazınan İbrahim Kendirci’ye çevrildi. 

Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu

KAVAK YELLERİ EKİBİ YILLAR SONRA BULUŞTU

2007-2011 yılları arasında ekrana gelen Kavak Yellerinin oyuncularından Sarp Apak, Ceren Moray, Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç, Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümünde yeniden aynı projede buluştu. Dört ismin bir araya gelmesi, dizinin eski izleyicilerini yıllar öncesine götürdü. 

Ancak nostaljik buluşmada İbrahim Kendirci’nin yer almaması dikkat çekti. Bunun üzerine sosyal medyada ve arama motorlarında oyuncunun son hali yeniden merak edilmeye başlandı.

Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu

İBRAHİM KENDİRCİ’NİN SON HALİ MERAK EDİLDİ

Kavak Yellerinde Deniz Akça karakterine hayat veren Kendirci, uzun süredir ekranlarda eski yıllardaki kadar sık görünmese de oyunculuk kariyerini sürdürüyor. Kendirci daha önce Payitaht: Abdülhamid, Darısı Başımıza, Nöbet, Sen Yaşamaya Bak ve Sonsuza Dek Nedime gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. 

Oyuncunun son dönemde paylaştığı kareler de takipçilerinin ilgisini çekiyor. Özellikle fit görüntüsünü koruması ve yıllar içindeki değişimi, Kavak Yelleri hayranlarının yorumlarına konu oluyor. 

Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu

YILLAR SONRA “DENİZ” YENİDEN GÜNDEMDE

İbrahim Kendirci, geçtiğimiz aylarda dizide “Efe” karakterini canlandıran Dağhan Külegeç ile İstanbul’da tesadüfen karşılaşmış, iki eski rol arkadaşının motosikletleriyle verdiği poz da büyük ilgi görmüştü. Külegeç o buluşmayı “Tesadüfün böylesi” notuyla paylaşmıştı.

Şimdi ise Kavak Yelleri oyuncularının yeniden buluşmasıyla Kendirci bir kez daha gündeme geldi.

İbrahim KendirciKavak YelleriSon HaliMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu - Son Dakika
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