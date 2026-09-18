Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu'nun aralarında bulunduğu 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kamuoyunda tanınan isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve uyarıcı madde soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifade ve işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

5 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Adli Tıp Kurumu'ndaki biyolojik örnek verme ve sağlık kontrolü işlemlerinin ardından, 5 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen isimler şu şekilde sıralandı:

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi

SEFO VE SABUNCUOĞLU SERBEST BIRAKILDI

Sabah saatlerinde gerçekleşen operasyon kapsamında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun gözaltına alındı. Rapçi Sefo ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi

AFRA SARAÇOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, yaptığı açıklamada iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönerek ifade vereceğini belirtti.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Bakırköy Cumhuriyet BaşsavcılığıNilperi ŞahinkayaHasan ŞaşGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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