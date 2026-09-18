Batman'daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış - Son Dakika
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Batman'daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış

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Batman’ın Kozluk ilçesinde karısını ve 2 çocuğunu öldüren şahsın intihar ettiği olaya ilişkin valilikten açıklama geldi. Valilik, olayın kayınbiraderine ait yaklaşık 2,5 kilogram has altının katliamı gerçekleştiren şahsa emanet edilmesi ve sonrasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığının değerlendirildiğini bildirdi.

Batman Valiliği, Kozluk ilçesinde karısını ve 2 çocuğunu öldüren şahsın intihar ettiği olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olayın yaklaşık 2,5 kilogramlık emanet altınla ilgili yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.

EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP KENDİNİ ASTI

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 14.00 sıralarında gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri belirtilen adrese sevk edildi. Olay yerindeki ilk inceleme ve bulgular doğrultusunda A.G.'nin (29), eşi S.G. (27) ile çocukları E.G. (2) ve M.P.G.'nin (1) kesici alet sonucu hayatını kaybetmelerine neden olduğu, ardından kendisini asarak hayatına son verdiği değerlendirildi.

Batman'daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış

KATLİAM 2,5 KİLO ALTIN YÜZÜNDEN YAŞANMIŞ

Valilik açıklamasında, A.G.'nin kayınbiraderi E.D.'nin 22 Mayıs 2026 tarihinde Kozluk Polis Merkezi'ne başvurduğu belirtildi. E.D.'nin ifadesinde, kendisine ait yaklaşık 2,5 kilogram has altını 6 Mart 2026 tarihinde saklaması amacıyla eniştesi A.G.'ye emanet ettiğini, daha sonra kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi olduğu aktarıldı. Olayın bu konudan kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.

Batman'daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış

“UZMAN ÇAVUŞ” İDDİASI YALANLANDI

Açıklamada ayrıca, bazı basın ve sosyal medya paylaşımlarında A.G.'nin uzman çavuş olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, şahsın jandarma teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı vurgulandı. Olaya ilişkin adli tahkikatın Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, idari incelemenin ise ilgili birimler tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. Valilik açıklamasında, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Batman'daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış
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    Yorumlar (1)

  • mehmetkcgl34 mehmetkcgl34:
    Çok zor durum Allah yardımcıları olsun 1 0 Yanıtla
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