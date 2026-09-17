Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü! Premier Lig'den sürpriz teklif - Son Dakika
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Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü! Premier Lig'den sürpriz teklif

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Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü! Premier Lig\'den sürpriz teklif
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Galatasaray'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi için sürpriz bir transfer ihtimali gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray’daki 4 yıllık kariyerinin ardından sözleşmesinin sona ermesiyle serbest oyuncu statüsüne geçen Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

ICARDI İÇİN PREMIER LİG İDDİASI

Bonservissiz bir şekilde yeni adresini arayan 32 yaşındaki Arjantinli santrfor Icardi için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü! Premier Lig'den sürpriz teklif

DE ZERBI KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR

İtalyan basınından Calcio Mercato’nun haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Tottenham, tecrübeli golcüyü transfer listesine ekledi. Teknik direktör Roberto De Zerbi yönetimindeki Londra temsilcisinin, herhangi bir bonservis bedeli ödemeden kadrosunu güçlendirme fırsatını değerlendirmek istediği ve Arjantinli yıldız için hamle yapmayı planladığı belirtildi.

Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü! Premier Lig'den sürpriz teklif

ICARDI SICAK BAKIYOR

Geçmişinde Inter ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa devlerinin formalarını terleten Icardi’nin, kariyerinin bu aşamasında yeniden üst düzey bir ligde mücadele etmeye sıcak baktığı belirtildi. Herhangi bir takımla henüz anlaşma sağlamayan golcü oyuncu için transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü! Premier Lig'den sürpriz teklif
Mauro IcardiGalatasarayTottenhamFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • İbrahim Yavuz İbrahim Yavuz:
    Almazlar adam 4 aydır tatilde yalan haber menejer oyunu 1 0 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    boş haber 0 0 Yanıtla
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