İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi - Son Dakika
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İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi

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İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB davasına ilişkin 195 sayfalık ek iddianame hazırlandı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturması kapsamında hazırlanan ve ana davayla birleştirilen iddianamede 12 yeni eyleme yer verilirken, 29 kişi hakkında hapis cezası talep edildi. Savcılık, Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş hakkında ise 'örgüt kurma ve yönetme' suçundan ana iddianamede zaten ceza talep edildiği gerekçesiyle aynı suçlama üzerinden yeniden ceza istemedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ’ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ek iddianame hazırlandı. 

29 şüphelinin yer aldığı 195 sayfalık iddianamede, ana İBB davasındaki 143 eylemin ardından 144’ten 155’e kadar numaralandırılan 12 yeni eylem yer aldı. Savcılık, ek dosyanın devam eden ana davayla birleştirilmesini talep etti.

"İHALELER PARÇALANDI" İDDİASI

Ek iddianamede ağırlıklı olarak “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlamalarına yer verildi. Savcılık, bazı ihalelerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde kalmasının ardından işlerin yasal eşiklerin altında tutulacak şekilde bölündüğünü ve bu yöntemle belirli firmalara verildiğini iddia etti.

İddianamede ayrıca firmaların aldığı işler üzerinden yüzde 7 ila 10 oranında rüşvet istendiği ve elde edilen paranın “SİSTEM” olarak adlandırılan yapıya aktarıldığı öne sürüldü.

İMAMOĞLU VE KELEŞ İÇİN AYNI SUÇTAN YENİ CEZA İSTENMEDİ

Savcılık, Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş hakkında “örgüt kurma ve yönetme” suçundan ana iddianamede zaten ceza talep edildiği gerekçesiyle aynı suçlama üzerinden yeniden ceza istemedi.

Bununla birlikte ek iddianamede İmamoğlu “örgüt lideri”, Keleş ise “örgüt yöneticisi” olarak nitelendirildi. Savcılık, TCK’nın 220/5. maddesi kapsamında 12 yeni eylemdeki suçlardan da sorumlu tutulmalarını talep etti.

ANA DAVA İLE BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, ek iddianameyi kabul etti. Mahkeme, iki dosya arasında “fiili ve hukuki irtibat” bulunduğu değerlendirmesini yaparak ek dosyanın ana İBB davasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Böylece yargılamanın 414 sanıklı ana dava üzerinden sürdürülmesine hükmedildi.

6 ŞÜPHELİNİN TUTUKLULUĞU DEVAM ETTİ

Mahkeme ayrıca ek dosyada tutuklu bulunan Ayhan Subaşı, Aytekin Karaarslan, Fatih Temür, Murat Dağdeviren, Nilgün Cendek ve Tolga Kılıç’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ağaç ve Peyzaj AŞ soruşturması kapsamında daha önce 12 şüpheli tutuklanmıştı.

BAKAN GÜRLEK "ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR" DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan adliye muhabirleri ile Adalet Bakanlığında bir araya gelmiş, muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

İBB davasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta ek iddianame hazırlığı yapıldığını belirten Gürlek, “İBB ile ilgili ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor” demişti.

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    Yorumlar (1)

  • Zafer Morkoç Zafer Morkoç:
    zikip attılar resmen(!) 0 0 Yanıtla
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