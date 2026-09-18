İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı - Son Dakika
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İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı

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İtalya\'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi\'ni su bastı
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İTALYA'nın Floransa kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Uffizi Galerisi ile tarihi Pitti Sarayı'nı su bastı.

İTALYA'nın Floransa kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Uffizi Galerisi ile tarihi Pitti Sarayı'nı su bastı.

İtalya'nın Floransa kentini etkisi altına alan sağanak ve fırtına nedeniyle Uffizi Galerisi ile 15'inci yüzyıldan kalma tarihi Pitti Sarayı'na yağmur suyu sızdı. Caravaggio'nun ünlü tablosunun da bulunduğu sergi salonları su baskınından etkilendi. Floransa'da bir saat içinde metrekareye 45 milimetreden fazla yağışın düştüğü fırtınada, kentin simge kültür mirasları sel sularıyla karşı karşıya kaldı.

Uffizi Galerisi'nde 17'nci yüzyıla ait yedi önemli eserin sergilendiği salonun tavan penceresinden su sızıntısı meydana geldi. Sızan yağmur suyunun, İtalyan ressam Caravaggio'nun 1598 tarihli ünlü 'Bacchus' tablosunu koruyan cam muhafazaya sıçradığı bildirildi. Müze yönetiminden yapılan açıklamada, koruyucu cam sayesinde eserlerde herhangi bir hasar tespit edilmediği ve salonun ertesi sabah planlandığı gibi ziyarete açık olacağı duyuruldu.

'TARİHİ PİTTİ SARAYI'NDA BAZI BÖLÜMLER ZİYARETE KAPATILDI'

Bölgede şiddetli yağış, su baskınlarına yol açtı. Sendika temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, saray bünyesindeki Palatina Galerisi ile Modern Sanat Galerisi'nin zeminleri su altında kaldı ve bazı sergi salonları tedbir amaçlı ziyarete kapatıldı. Suyun içeriye açık pencerelerden mi yoksa tarihi binanın eskimiş tesisat ve doğramalarından mı sızdığının tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
FloransaFırtınaFırtınaİtalyaKültürSanatDünyaDoğaSon Dakika

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