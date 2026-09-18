Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi kadrosunda değişiklikler yapıldı. Dünya Kupası kadrosunda bulunan bazı oyuncuların bu kez milli takım listesinde yer almaması dikkat çekti.

ÇAĞLAR VE KAAN KADRODA YOK

Teknik heyetin tercihi doğrultusunda Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan, UEFA Uluslar Ligi aday kadrosuna çağrılmayan isimler oldu.

5 FUTBOLCU SAKATLIK NEDENİYLE ALINMADI

Milli takımın önemli oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı. Bu isimlerin yanı sıra Rıdvan Yılmaz da yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadroya dahil edilemedi.

RIDVAN YILMAZ'IN ŞANSI SAKATLIĞA TAKILDI

Son dönemdeki performansıyla milli takım kadrosunda yer alması beklenen Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Montella'nın tercihleri arasında bulunamadı. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi sürecine hem teknik tercihler hem de sakatlıklar nedeniyle bazı önemli eksiklerle başlayacak.