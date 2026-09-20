İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura yoğun bakımda - Son Dakika
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İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura yoğun bakımda

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İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura yoğun bakımda
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İzmir siyasetinin önemli isimlerinden, kentin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura, geçirdiği ani kalp durmasının ardından yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. İzmir’de metro projesinin ilk etabının temelinin atıldığı dönemde görev yapan ve Körfez’in temizlenmesi amacıyla Büyük Kanal Projesi'ni gündeme taşıyan Özfatura’nın tedavisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde sürüyor. Hastaneden yapılan açıklamada, Özfatura’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Dr. Burhan Özfatura, evinde geçirdiği ani kalp durmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Özfatura’nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

KALBİ YAKLAŞIK 40 DAKİKA DURDU

Edinilen bilgilere göre Burhan Özfatura, dün gece evinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen Özfatura’ya burada müdahale edildi.

İlk müdahalenin ardından Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’ne alınan Özfatura’nın tedavisi sürüyor.

Özfatura’nın oğlu Fatih Özfatura, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti. Babasının kalbinin yaklaşık 40 dakika durduğunu aktaran Fatih Özfatura, bu süreçte beynine kan gitmediğini ve Özfatura’nın yoğun bakımda bilincinin kapalı olduğunu ifade etti. Fatih Özfatura, paylaşımında "Babamın kalbi yaklaşık 40 dakika durduğu için beynine kan gitmemiş, yoğun bakımda bilinci kapalı durumda. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı. 

İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura yoğun bakımda

HASTANEDEN KRİTİK DURUM AÇIKLAMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu da Burhan Özfatura’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Çalıkoğlu, Özfatura’nın sabaha karşı geçirdiği ani kalp durmasının ardından hastanenin Acil Servisi’ne getirildiğini belirterek, hastanın Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde yakın takip ve tedavi altında olduğunu bildirdi.

Başhekim Çalıkoğlu, Özfatura’nın hayati tehlikesinin devam ettiğini vurguladı. Tedavi sürecinin uzman hekimler ve sağlık personelinden oluşan ekip tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Özfatura’nın sağlık durumunun Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından da yakından takip edildiği aktarıldı.

İKİ DÖNEM İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

8 Haziran 1943'te Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaya gelen Burhan Özfatura, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Meslek hayatına Maliye Bakanlığı hesap uzmanı olarak başlayan Özfatura, İzmir Defterdarlığı ve öğretim görevliliği görevlerinde de bulundu.

1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özfatura, 1989 yılına kadar bu görevde kaldı. Görevini 1989'da Yüksel Çakmur'a devretti.

Özfatura, 1994 yerel seçimlerinde ise Doğru Yol Partisi'nden yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İkinci başkanlık dönemini 1999 yılına kadar sürdüren Özfatura, belediye başkanlığının yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı.

İzmir Büyükşehir BelediyesiDokuz Eylül ÜniversitesiBurhan ÖzfaturaKörfezİzmirSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    geçmiş olsun İzmir'de sağcısı solcusu sever emeği çoktur İzmir'e 2 0 Yanıtla
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