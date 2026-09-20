Fon soruşturmasında dev para trafiği: Pusula Holding yöneticilerinden İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euroluk transferler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı fon dolandırıcılığı soruşturmasında kritik finansal hareketler deşifre edildi. Yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy'e ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirmişti.

Kurul, Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler sebebiyle de çok sayıda Pusula Portföy fon yöneticisine iki yıl süreli işlem yasağı uygulama kararı almıştı. SPK ayrıca, Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler dolayısıyla bazı Pusula Portföy fon yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Pusula Finans Holding A.Ş.'de ise Ahmet Özcan ve Serdar Turhan'ın istifaları kabul edilmiş, boşalan üyeliklere TERA Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen ve Erkan Kilimci atanmıştı.

Serdar Turhan

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞ, 51 KİŞİ HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLMİŞTİ

Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 ile 4 Mart-12 Haziran 2026 tarihleri arasında, Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat-8 Haziran 2026 tarihleri arasında, Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 4 şüpheli tutuklanmış; 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.

Yurt dışına çıkış yasağı uygulanan kişilerin isimleri şöyle: "Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Büşra Alçelik, Celal Yarız, Emre Tezmen, ?Enes Furkan Çetinkaya, Enes Yazıcı, Enver Çevik, Erdin Özel, Erkan Kilimci, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, ?İbrahim Bekci, ?İlhan Aygün, İsmail Ege, Kemal Akkaya, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, ?Mehmet Salih Turhan, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, ?Murat Keçeci, Müjdat Ede, Mustafa Bor, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Bedir Çetinel, Ramazan Erbey, Sabahattin Reha Şen, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan, ?Serhat Güven,? Sezai Bekgöz, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım, Uğur Akkafa, ?Yunus Emre Yıldırım"

TURHAN VE TEZMEN İLE 3 YÖNETİCİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Son olarak Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.