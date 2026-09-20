Avukat Karabulut'a göre Rojin Kabaiş'in telefonu veriler silinmeden açılabilecek - Son Dakika
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Avukat Karabulut'a göre Rojin Kabaiş'in telefonu veriler silinmeden açılabilecek

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Avukat Karabulut\'a göre Rojin Kabaiş\'in telefonu veriler silinmeden açılabilecek
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Avukat Karabulut, Rojin Kabaiş'in şifresi çözülemeyen telefonunda siber uzmanların cihazın veriler silinmeden açılabileceğini bildirdiğini söyledi. Savcılıkla görüşülerek önce aynı marka-model telefonda test yapılacak, başarılı olursa işlem Rojin'in telefonuna uygulanacak.

(ANKARA) - Rojin Kabaiş'in avukatı Abdurrahman Karabulut, "Rojin Kabaiş'e ait telefonun şifresinin bugüne kadar çözülememesi üzerine tarafımıza ulaşan siber bilişim uzmanları, cihazın veriler silinmeden açılabileceğini bildirmiştir" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabaiş'in telefonundaki verilere erişime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karabulut'un "Rojin'in telefonu açılacak" başlıklı açıklaması şöyle:

"Rojin Kabaiş'e ait telefonun şifresinin bugüne kadar çözülememesi üzerine tarafımıza ulaşan siber bilişim uzmanları, cihazın veriler silinmeden açılabileceğini bildirmiştir. Savcılıkla yaptığımız görüşme doğrultusunda, öncelikle aynı marka ve model bir telefon üzerinde yöntem test edilecektir. Veriler korunarak başarılı sonuç alınması halinde aynı işlem Rojin'in telefonuna uygulanacaktır. Önümüzdeki hafta bu çalışmanın gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Telefonun açılması, soruşturmanın karanlıkta kalan noktalarını aydınlatabilecek en önemli dijital delillerin ortaya çıkarılması anlamına gelmektedir."

Kaynak: ANKA
TeknolojiGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Avukat Karabulut'a göre Rojin Kabaiş'in telefonu veriler silinmeden açılabilecek - Son Dakika
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