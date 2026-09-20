Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura'nın hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura'nın hayati tehlikesi sürüyor

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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, Balçova'daki evinde rahatsızlanarak ani kalp durması sonrası hastaneye kaldırıldı. Özfatura'nın Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde rahatsızlanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, hastanede tedavi altına alındı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Özfatura'nın, dün sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle hastanenin acil servisine getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Burhan Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde yakın takip ve tedavi altına alınmıştır. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir. Sayın Burhan Özfatura'nın sağlık durumu Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yakından takip edilmekte, tedavi süreci uzman hekimlerimiz ve sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA
İzmir Büyükşehir BelediyesiBurhan ÖzfaturaBalçovaSağlıkGüncelSon Dakika

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