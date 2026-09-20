Hatay’da işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu: 5 yaralı

Hatay’da işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu: 5 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İskenderun'daki Cebike Mahallesi'nde, inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı konteynerde gece yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı, tedavileri sürüyor; yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, konteynerdeki yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
5 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 işçiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
İşçiler, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçilerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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