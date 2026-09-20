Vedat Muriqi'den resital! Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark - Son Dakika
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Vedat Muriqi'den resital! Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark

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Vedat Muriqi\'den resital! Fenerbahçe\'den Eyüpspor\'a karşı tarihi fark
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golcü ismi Vedat Muriqi, mücadeleyi 4 golle tamamlayarak yıldızlaştı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 8-0'lık skorla kazandı. 

MAÇ PENALTI VE GOLLE BAŞLADI

3. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Maçın 30. saniyesinde ceza sahası içinde Costa ile girdiği ikili mücadele Muric yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, oyunun durmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla inceleme yapmak üzere saha kenarına geldi. VAR monitöründen pozisyonu izleyen hakem Sağlam, penaltı kararı verdi. 5. dakikada penaltı atışını kullanan Greenwood, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

7. DAKİKADA FARK İKİYE ÇIKTI

7. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden meşin yuvarlağı arka direkteki Muric ile buluşturdu. Muric, boş kaleye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

<a class='keyword-sd' href='/vedat-muriqi/' title='Vedat Muriqi'>Vedat Muriqi</a>'den resital! Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark

FENERBAHÇE HIZ KESMİYOR

21. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Greenwood'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Moldovan'dan döndü. Muric, dönen topu altıpasın içinde tamamlayarak filelerle buluşturdu.

KADIKÖY'DE GOL YAĞMURU DEVAM EDİYOR

38. dakikada ev sahibi ekip, dört farklı üstünlük yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin yerden pasında Guendouzi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

Vedat Muriqi'den resital! Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark

İLK YARIDA TARİHİ SKOR

45+1. dakikada sarı-lacivertliler farkı 5'e çıkardı. Greenwood'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI

47. dakikada Fenerbahçe  skoru 6-0 yaptı. Archie Brown sağ kanattan topu Vedat Muriqi'ye aktardı. Muriqi içeriye doğru çekti, soluna alıp yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Kosovalı golcü, bu golle birlikte hat-trick yaptı. 

Vedat Muriqi'den resital! Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark

VEDAT MURIQI'DEN DÖRDÜNCÜ GOL

Fenerbahçe, 57. dakikada farkı 7'ye yükseltti. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda Vedat Muriqi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Yıldız isim, bu maçtaki dördüncü golünü attı.

FENERBAHÇE DURUMU 8-0 YAPTI

Fenerbahçe, 79. dakikada skoru 8-0'a getirdi. Orta sahada topu kazanan sarı-lacivertlilerde İsmail Yuksek, İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan yeniden İsmail'e aktardı, İsmail de sağdaki Oğuz Aydın'ı buldu. Oğuz'un içeriye çevirdiği topu Mason Greenwood kontrol etti ve Emre'nin üzerinden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi.

Vedat Muriqi'den resital! Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark

FENERBAHÇE MİLLİ ARAYA MORALLİ GİTTİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte İsmail Kartal'ın ekibi 10 puana yükseldi. Özhan Pulat yönetimindeki Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Milli aranın ardından Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Eyüpspor, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. 

Trendyol Süper LigVedat MuriqiFenerbahçeEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    buldunuz kek takımı yenin 7 9 Yanıtla
  • solomonexpert42 solomonexpert42:
    HELAL BE FB ASKIM 6 6 Yanıtla
  • hsyndalci hsyndalci:
    Bu skorla fenev 5 yıl daha şampiyon olmasa da olur ! 3 4 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    irfan iyi ve çalışkan.maça çıkmadan psikoterapi görürse iyi olur.kart görmez. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Vedat Muriqi'den resital! Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark - Son Dakika
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