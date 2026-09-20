Canlı anlatım: Diyarbakır'da ilk gol geldi - Son Dakika
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Canlı anlatım: Diyarbakır'da ilk gol geldi

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Canlı anlatım: Diyarbakır\'da ilk gol geldi
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşıyor. Karşılaşmada Amedspor, 1-0 önde.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Amedspor: Lafont, Umut, Bates, Dellova, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Khalil, Saba, Ballet, Orban.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan, Vlahovic.

CANLI ANLATIM:

14' Gift Orban, yaklaşık 30 metre mesafeden çıkardığı sert şutla topu ağlara gönderdi. Ev sahibi ekip öne geçti.

13' GOOOLLL! Amedspor, Orban'ın olağanüstü golüyle öne geçiyor. İnanılmaz bir gol inanılmaz!

11' Amedspor, uzun paslarla Gift Orban’ı buluşturmak istiyor ancak Agbadou buna izin vermiyor.

10' Murillo sağ kanattan etkili gelmek isterken yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Amedspor hızlı çıkmak istedi, Orban’a gönderilen pasta Beşiktaş savunması araya girdi.

8' Krasniqi’nin pasında Furkan, sağ çaprazdan sol ayağıyla kaleyi denedi. Nübel topu rahat şekilde kontrol etti.

7' Amedspor, yan paslarla hücum organizasyonu geliştirmeye çalışıyor.

5' Orkun Kökçü serbest vuruşu hızlı kullandı ancak Beşiktaş bu pozisyondan sonuç alamadı.

4' Furkan Soyalp’in Orkun Kökçü’ye müdahalesinde hakem faul düdüğünü çaldı. Beşiktaş, sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

2' Ev sahibi Amedspor, ilk 2 dakikada önde baskı yaparak Beşiktaş’ın oyun kurmasını zorlaştırıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

Trendyol Süper LigBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    haydi Beşiktaş Fenerbahçem yendi sende su takımı yende kümeye doğru gitsinler 8 4 Yanıtla
  • Hakan Ahmet Koksal Hakan Ahmet Koksal:
    haydi kara kartalım vurduğunuz hep gol olsun başarılar 5 0 Yanıtla
  • Selahattin İnal Selahattin İnal:
    Amedspora başarılar vurduğun gol olsun 2 2 Yanıtla
  • Gülsen Tanrıverdi Gülsen Tanrıverdi:
    hadi Beşiktaş’ım bu hırtlara galip gelelim 0 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    haydi emedim dualarım seninle 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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