Meteoroloji, Marmara Denizi\'nde cumartesi akşamı 6-8 kuvvetinde fırtına bekliyor

(ANKARA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına beklendiğini bildirdi. Saatte 50 ila 75 kilometre hıza ulaşması öngörülen rüzgarın, pazar sabahı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi için fırtına uyarısı yayımladı. Uyarıya göre rüzgar, 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın 27 Eylül Pazar günü saat 06.00'dan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.