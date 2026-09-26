Gazeteci Ali Tarakcı evinden böyle alındı: İşte gece operasyonun görüntüleri - Son Dakika
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Gazeteci Ali Tarakcı evinden böyle alındı: İşte gece operasyonun görüntüleri

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Gazeteci Ali Tarakcı evinden böyle alındı: İşte gece operasyonun görüntüleri
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Sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" iddiasını ortaya atan gazeteci Ali Tarakcı, polis ekiplerince gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tarakcı'nın evinden polisler eşliğinde çıkarılıp araca bindirildiği o anlar kameraya yansırken, adresinde el konulan dijital materyaller de incelemeye alındı.

Sosyal medyada "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" iddiasını ortaya atan gazeteci Ali Tarakcı, emniyet güçlerinin gece saatlerinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Tarakcı'nın evinden çıkarılarak polis aracına bindirildiği anlara ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla başlattığı soruşturmada düğmeye basıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bizzat yalanladığı istifa iddialarını sosyal medyada dolaşıma sokan Ali Tarakcı hakkında verilen gözaltı ve arama kararı gece yarısı uygulandı.

EVİNDEN BÖYLE ÇIKARILDI

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı üzerine Tarakcı’nın ikamet ettiği adrese gitti. Evinde yapılan detaylı aramanın ve dijital materyallere el konulmasının ardından Ali Tarakcı, polis eşliğinde dışarı çıkarıldı. Yayınlanan görüntülerde Tarakcı'nın iki polis memurunun arasında binadan indirildiği ve kapıda bekleyen polis minibüsüne bindirildiği görüldü.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEDE

Gözaltına alınan Tarakcı, emniyetteki sorgusu yapılmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelinin adresinden el konulan telefon, bilgisayar ve harici belleklerin Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince incelemeye alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden Tarakcı’nın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

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SON DAKİKA: Gazeteci Ali Tarakcı evinden böyle alındı: İşte gece operasyonun görüntüleri - Son Dakika
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