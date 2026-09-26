Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu: Herkesle mücadele ederiz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-0 kaybedilen Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

BİZ HERKESLE MÜCADELE EDERİZ"

Mücadeleyi değerlendiren Montella, "Gerçekten ne kadar üzücü bir sonuç alsak da şunu söylemem gerekiyor; şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel en iyi maçlardan biriydi. Korakor bir mücadele oldu. Birkaç pozisyonumuz vardı, daha iyi değerlendirebilirdik. Şimdi enerjimizi toplayıp bir sonraki maça odaklanmalıyız. Bu maç şunu gösterdi; Biz istersek herkesle mücadele ederiz. Daha fazlasını hak ettik ama futbolcularımı tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar." dedi.

"KONSANTRASYONA İHTİYACINIZ VAR"

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Maç boyunca gösterdiğimiz kariyerin üstüne eklemeliyiz. 100 dakika boyunca konsantrasyona ihtiyacınız var. Konsantrasyon da bir değer futbolda. Takım ruhunu, karakterini bu konsantrasyonla oynarsak istediğimizi alabileceğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

''ÇOK NET BİR EL GÖRÜNMÜYORDU''

Montella, Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğü pozisyona değinerek, "Ufak bir hatadan dolayı oldu kırmızı kart. Daha tam seyredemedim. Hakemlerin görüntüyü aldığı ekrandan görmeye çalıştım ama çok net bir el görülmüyordu ama maalesef futbolda bunlar var. Bununla da mücadele etmeliyiz." sözlerini sarf etti.

"ÇOK ENERJİ HARCADIK"

Saha zemininin kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Montella, "Üçlü oynadığınızda fikir tabii ki daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü şekilde sahip olabilmek. Tek başınıza oynamıyorsunuz, sahada rakip var. Rakip de fiziksel olarak baskı uygulayabildi. Karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Rakip fiziksel ve zihinsel olarak üstün futbolculara sahibiz. Onlarla mücadele edemeyiz demek değil bu, mücadele ettik. Fiziksel ve zihinsel olarak çok enerji harcadık. Bunu hemen toparlamalıyız. Bizi bir maç daha bekliyor. O maça da çok iyi hazırlanmalıyız. Saha zemini bize çok yardımcı olmadı. Bu şekilde oynamak zorunda kaldık." açıklamasını yaptı.

"HER ŞEYİNİ VEREN BİR MİLLİ TAKIM VARDI"

Montella son olarak, "Fiziksel ve zihinsel çok harcandığı bir maç oldu. Herkes bunu gördü. Bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı bile yapmamak gerekiyor. Rakiplerimiz de belirli kalitelere sahipler, cezalandırabilirler. Ufak bir hatadan gol oldu. Çok üzücü, her şeyini veren bir milli takım vardı. Teknik açıdan, fiziksel açıdan zorladığımız anlar oldu, istediklerimiz yansıttık. Bu sonuçtan dolayı üzüntülüyüz. İnanılmaz bir maç çıkardı oyuncularım ama maalesef istediğimiz sonucu çıkaramadık." dedi.