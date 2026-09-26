Almanya'da sığınma merkezinde dehşet: Türk kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Almanya'da sığınma merkezinde dehşet: Türk kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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Almanya\'da sığınma merkezinde dehşet: Türk kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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Almanya’nın Coesfeld kentinde 36 yaşındaki Türk vatandaşı kadın, kaldığı konaklama merkezinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Üç çocuk annesi kadının ayrı yaşadığı 43 yaşındaki eşi, olayın ardından Münster’de yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında cinayet şüphesiyle tutuklama kararı çıkarıldı.

Almanya’nın Coesfeld kentinde 36 yaşındaki Türk vatandaşı üç çocuk annesi kadın, kaldığı sığınma merkezinde bıçaklanarak öldürüldü. Kadının ayrı yaşadığı 43 yaşındaki eşi, cinayet şüphesiyle kısa süre sonra Münster'de yakalandı. Şüpheli hakkında 25 Eylül'de cinayet şüphesiyle tutuklama kararı verildi.

KADIN KALDIĞI MERKEZDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, 23 Eylül Çarşamba günü Coesfeld'deki Grimpingstraße üzerinde bulunan belediyeye ait konaklama merkezinde meydana geldi. 36 yaşındaki kadın,  vücudunun üst kısmında çok sayıda bıçak darbesiyle bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayın aydınlatılması için cinayet masası ekiplerini görevlendirdi.

AYRI YAŞADIĞI EŞİ MÜNSTER'DE YAKALANDI

Polis, görgü tanıklarından aldığı bilgi üzerine kadının 43 yaşındaki ayrı yaşadığı eşinin peşine düştü. Türk vatandaşı olan şüpheli, olaydan birkaç saat sonra Münster'de yakalandı. Şüphelinin ilk aşamada cinayetle ilgili sorulara cevap vermediği açıklandı. 

EŞİYLE İLGİLİ DAHA ÖNCE DE SORUŞTURMA VARDI

Soruşturmanın derinleşmesiyle olayın geçmişinde de dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Şüpheli hakkında kadına yönelik bedensel saldırı, konut dokunulmazlığını ihlal ve zorlama girişimi suçlamalarıyla daha önce bir dava süreci bulunuyordu. Kadın, önceki duruşmalardan birinde eşinin kendisine tecavüz ettiğini de söylemişti. Şüphelinin ayrıca tehlikeli yaralama suçundan sabıkası bulunuyordu.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

25 Eylül'de Münster Sulh Ceza Mahkemesi, 43 yaşındaki şüpheli hakkında cinayet şüphesiyle tutuklama kararı verdi. Savcılığın değerlendirmesine göre şüphelinin, eşinin evliliği yeniden sürdürmek istememesini kabul etmediği ve olay günü kadının kaldığı yere giderek bıçakla saldırdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Şüpheli suçlamalar karşısında şu ana kadar sessizliğini korudu.

Soruşturma sürerken kadının kesin ölüm nedeni ve saldırının tüm ayrıntılarıyla ilgili incelemeler devam ediyor.

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