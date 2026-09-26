HSK kararı Resmi Gazete'de: Birinci sınıfa ayrılma incelemesine girecek 86 hakim ve savcı belli oldu - Son Dakika
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HSK kararı Resmi Gazete'de: Birinci sınıfa ayrılma incelemesine girecek 86 hakim ve savcı belli oldu

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HSK kararı Resmi Gazete\'de: Birinci sınıfa ayrılma incelemesine girecek 86 hakim ve savcı belli oldu
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Hakimler ve Savcılar Kurulu, birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak hakim ve Cumhuriyet savcılarının listesini yayımladı. Resmi Gazete’de yer alan karara göre adli yargıdan 35 hakim ve 23 Cumhuriyet savcısı ile idari yargıdan 28 hakim olmak üzere toplam 86 yargı mensubu incelemeye tabi tutulacak. Listede adı bulunmayan ancak gerekli şartları taşıyan hakim ve savcılar ise 30 gün içinde kurula başvurabilecek.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), birinci dereceye yükselen ve 31 Ağustos 2026 itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet savcılarının listesini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda adli yargıdan 35 hâkim ve 23 Cumhuriyet savcısı ile idari yargıdan 28 hâkim olmak üzere toplam 86 yargı mensubu yer aldı.

ADLİ YARGIDA 35 HAKİM LİSTEDE

Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakimleri şu şekilde:

  • Süleyman Küçükekiz – Antalya Hakimi
  • Yılmaz Arslantaş – Sakarya Hakimi
  • Erkan Öncel – Yargıtay Tetkik Hakimi
  • Ferhat Demir – Düzce Hakimi
  • Aliseydi Sayın – Kayseri Hakimi
  • Kadir Erdoğan – Gediz Hakimi
  • Nilay Taşlıova – Eskişehir Hakimi
  • Mehmet Akif Dursun – İstanbul Hakimi
  • Tuncay Dursun – Yargıtay Tetkik Hakimi
  • Sema Yamaçlı – Yargıtay Tetkik Hakimi
  • Rabia Sultan İpek Sarıtaş – Gebze Hakimi
  • Özdemir Demirtaş – İstanbul Anadolu Hakimi
  • Hüseyin Kılınç – Karşıyaka Hakimi
  • Betül Çataloluk Çiçek – Gaziantep Hakimi
  • Hakkı Türkdönmez – Ankara Hakimi
  • Nesibe Uluçay – Elazığ Hakimi
  • Yakup Bulur – İstanbul Hakimi
  • Samet Deniz – Sivas Hakimi
  • Ayşegül Erkoç – Gaziantep Hakimi
  • Esra Ulutaş Çelik – Yargıtay Tetkik Hakimi
  • Serhat Turgut – Kocaeli Hakimi
  • Tubahan Bilici – Ankara Hakimi
  • Emre Doğan – Yargıtay Tetkik Hakimi
  • Faruk Göker – Ortaca Hakimi
  • Hülya Toprak Gülabi – Kayseri Hakimi
  • Fatma Seda Celep – Ankara Hakimi
  • Emre Bodur – Diyarbakır Hakimi
  • Ebru Bilir – Balıkesir Hakimi
  • Gökçen Aral Cihan – Ankara Hakimi
  • Gülru İnaner – Küçükçekmece Hakimi
  • Gülşah Düzgün – Bakırköy Hakimi
  • Menekşe Kunt – Balıkesir Hakimi
  • Ahmet Kılıçparlar – Malatya Hakimi
  • Fulya Uğurlu – Dinar Hakimi
  • Aysun Çaldıran – Gaziosmanpaşa Hakimi

Kararda ayrıca Faruk Göker ile Ahmet Kılıçparlar'ın Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde tetkik hakimi olarak görev yaptığı belirtildi.

23 CUMHURİYET SAVCISI İNCELEMEYE TABİ TUTULACAK

Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak Cumhuriyet savcıları ise şu şekilde sıralandı:

  • Yasin Öztürk – Ankara Cumhuriyet Savcısı
  • Salih Öter – Trabzon Cumhuriyet Savcısı
  • Sabri Dağdelen – Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
  • Hasan Yılmaz – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
  • Osman Genç – Konya Cumhuriyet Savcısı
  • Halim Dok – Kayseri Cumhuriyet Savcısı
  • Zafer Küçük – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
  • Emre Çetin – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
  • Hacı Eyüp Gültek – Trabzon Cumhuriyet Savcısı
  • Mahmut Gümüşel – Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı
  • Muzaffer Kılınç – Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı
  • Erhan Yücesoy – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
  • Tuğrul Doğan – Aksaray Cumhuriyet Savcısı
  • Arif Taş – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
  • Murat Caner Kayış – Konya Cumhuriyet Savcısı
  • Murat Yüksel – Erzurum Cumhuriyet Savcısı
  • Zübeyde Kurucu – Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
  • Süleyman Özen – Manisa Cumhuriyet Savcısı
  • İdris Koşar – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
  • Muhammed Demir – Batman Cumhuriyet Savcısı
  • İsmail İlbeyli – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
  • Bahadır Topçugil – Mersin Cumhuriyet Savcısı
  • Hüseyin Zebil – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

İDARİ YARGIDAN 28 İSİM

İdari yargıda birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak 28 yargı mensubu da şöyle:

  • İsa Çelik – Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi
  • Emine Ünsat – Adana İdare Mahkemesi Başkanı
  • Hasan Hüseyin Yapıcı – İzmir İdare Mahkemesi Başkanı
  • Güngör Nurcan Kalpak – Danıştay Tetkik Hakimi
  • Emrullah Koçdemir – Bursa İdare Mahkemesi Üyesi
  • Emrah Büyük – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
  • Bülent İnan – Mersin İdare Mahkemesi Üyesi
  • Hamit Kalkan – Balıkesir İdare Mahkemesi Üyesi
  • Eren Ünal – Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi
  • Ömer Pak – Nevşehir İdare Mahkemesi Üyesi
  • Gökhan Keçeci – Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyesi
  • Mustafa Aksüt – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
  • Abdullah Mücahit Ateş – Elazığ İdare Mahkemesi Üyesi
  • Fatma Bingöl Sarp – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
  • Mehmet Ali Aşıkoğlu – Muğla İdare Mahkemesi Üyesi
  • Metin Tüfekçi – Hatay İdare Mahkemesi Başkanı
  • Hamza İnce – Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi
  • İlhan Yücel – Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyesi
  • Burak Ergenoğlu – Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi
  • Abdulkadir Gözen – İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı
  • Ayyüce Armağan – Danıştay Tetkik Hakimi
  • Fatma Günay Örenli – İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
  • Betül Aslan – Danıştay Tetkik Hakimi
  • Mine Çepni – Danıştay Tetkik Hakimi
  • Melek Koç – Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi
  • Mehmet Salih Bedir – Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi
  • Türkan Uğur – İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
  • Gülüzar Özen – Bursa İdare Mahkemesi Üyesi

LİSTEDE ADI BULUNMAYANLARA 30 GÜNLÜK SÜRE

HSK kararında, 2026 Ağustos döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanların bu listeye dahil edilmediği belirtildi.

Öte yandan birinci dereceye yükseldiği ve gerekli süreyi tamamladığı halde listede adını göremeyen hakim ve savcılar için de başvuru imkanı bulunuyor. Buna göre söz konusu yargı mensupları, listenin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı olarak başvurarak durumlarının incelenmesini talep edebilecek.

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SON DAKİKA: HSK kararı Resmi Gazete'de: Birinci sınıfa ayrılma incelemesine girecek 86 hakim ve savcı belli oldu - Son Dakika
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