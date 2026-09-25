Ne yapıyorsun Mbappe? Arda Güler\'e büyük saygısızlık

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında sahasında Fransa'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Kocaeli'de oynanan ve çekişmeli anlara sahne olan karşılaşmada Millilerimiz sergilediği mücadeleye rağmen sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı.

MBAPPE'DEN ARDA'YA BASKI

Mücadelenin ikinci yarısında A Millilerimizin kazandığı kritik bir serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin hedefi oldu.

TOPA VURACAĞI ESNADA BAĞIRDIKÇA BAĞIRDI

Milli yıldızımızın vuruşu yapacağı esnada konsantrasyonunu bozmak isteyen Fransız yıldız Mbappe, 21 yaşındaki genç oyuncumuza doğru bağırarak psikolojik baskı kurmaya çalıştı. İki yıldız isim arasındaki bu anlar karşılaşmanın dikkat çeken detayları arasında yer aldı.