Kaybolan fenomenin cesedi valizden çıktı: Eski sevgilisi cinayetle suçlandı - Son Dakika
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Kaybolan fenomenin cesedi valizden çıktı: Eski sevgilisi cinayetle suçlandı

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Kaybolan fenomenin cesedi valizden çıktı: Eski sevgilisi cinayetle suçlandı
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Avusturya'da Kasım 2025'te kaybolduktan günler sonra ormanda gömülü bir valizin içinde cansız bedeni bulunan ünlü güzellik fenomeni Stefanie Pieper cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Graz Savcılığı, genç kadını boğarak öldürdükten sonra cesedini sınır ötesine taşıdığı belirlenen eski sevgili Patrick M. hakkında müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Avusturyalı güzellik fenomeni ve makyaj sanatçısı Stefanie Pieper, Kasım 2025'te ortadan kaybolduktan günler sonra ormanda gömülü bir valizin içinde ölü bulundu. Genç kadının eski sevgilisi Patrick M. hakkında cinayet suçlamasıyla dava açılırken, şüphelinin önce cinayeti kabul ettiği, daha sonra ise suçlamayı reddettiği ortaya çıktı.

ÇEKİME GİTMEYİNCE KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

31 yaşındaki Pieper, Avusturya'nın Graz kentinde makyaj sanatçılığı ve sosyal medya içerik üreticiliği yapıyordu. Yaklaşık 50 bin takipçisi bulunan fenomen, 23 Kasım 2025'te ortadan kayboldu. Ertesi gün katılması gereken fotoğraf çekimine gitmeyince bir çalışma arkadaşı durumdan şüphelenerek kayıp ihbarında bulundu.

Polisin yürüttüğü soruşturmada Pieper'ın eski sevgilisi Patrick M. kısa süre sonra Slovenya'da yakalandı ve Avusturya'ya iade edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti kabul ettiği ve polislere genç kadının bulunduğu yeri gösterdiği aktarıldı.

Kaybolan fenomenin cesedi valizden çıktı: Eski sevgilisi cinayetle suçlandı

CESEDİ VALİZİN İÇİNDE ORMANDA BULUNDU

Polis ekipleri, Pieper'ın cansız bedenini Slovenya'da ormanlık bir bölgede toprağa gömülmüş bir valizin içinde buldu. Avusturya savcılığı, Patrick M.'nin genç kadını Graz'daki evinde öldürdükten sonra cesedi valize koyarak Slovenya'ya götürdüğünü ve ormana gömdüğünü öne sürüyor.

Otopsi ve soruşturma bulgularında Pieper'ın boyun bölgesinde şiddet izleri tespit edildi. Savcılık, eski sevgilisinin genç kadını boğduğunu ve boynunda kesici alet kaynaklı yaralar bulunduğunu iddia ediyor. Pieper'ın valizin içine konulduğu sırada hayatta olup olmadığı ise kesin olarak belirlenemedi.

Kaybolan fenomenin cesedi valizden çıktı: Eski sevgilisi cinayetle suçlandı

CİNAYETİ REDDEDİYOR

Graz Savcılığı, 21 Eylül 2026'da Patrick M. hakkında cinayet ve ölünün hatırasına saygısızlık suçlamalarıyla resmi olarak dava açtı. Şüpheli ise ilk itirafından geri adım atarak cinayeti işlemediğini savunuyor. Cesedi Slovenya'ya götürüp gömdüğünü kabul eden Patrick M., Pieper'ı öldürdüğü suçlamasını reddediyor.

Dava Graz Bölge Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Patrick M. suçlu bulunması halinde 10 ila 20 yıl arasında hapis veya müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya. Duruşma tarihi henüz açıklanmadı.

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