Golünü atan Mbappe sakatlandı - Son Dakika
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Golünü atan Mbappe sakatlandı

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Golünü atan Mbappe sakatlandı
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A Milli Takımımız karşısında takımını öne geçiren Kylian Mbappe, golün ardından sakatlanarak kenara geldi ve maça devam edemedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geldi.

MBAPPE GOLÜNÜ ATTI

Mücadelenin 54. dakikasında Fransa, Kylian Mbappe ile öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın hatalı pası sonrası topla buluşan Olise'nin pasında boş durumda topu alan Mbappe, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Golünü atan Mbappe sakatlandı

GOL SEVİNCİNCE SAKATLANDI

Fransa Milli Takımı formasıyla 67. golünü Türkiye ağlarına bırakan Mbappe, golün ardından acı içinde bacağını tuttu. Yıldız oyuncu, sağlık ekiplerinin tedavisi sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Desire Doue'ye bıraktı. 

Kylian MbappeTürkiyeFransaFutbolSporSon Dakika

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