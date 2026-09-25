Golünü atan Mbappe sakatlandı

Golünü atan Mbappe sakatlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takımımız karşısında takımını öne geçiren Kylian Mbappe, golün ardından sakatlanarak kenara geldi ve maça devam edemedi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geldi.
MBAPPE GOLÜNÜ ATTI
Mücadelenin 54. dakikasında Fransa, Kylian Mbappe ile öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın hatalı pası sonrası topla buluşan Olise'nin pasında boş durumda topu alan Mbappe, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.
GOL SEVİNCİNCE SAKATLANDI
Fransa Milli Takımı formasıyla 67. golünü Türkiye ağlarına bırakan Mbappe, golün ardından acı içinde bacağını tuttu. Yıldız oyuncu, sağlık ekiplerinin tedavisi sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Desire Doue'ye bıraktı.
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