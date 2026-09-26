New York’u alarma geçiren olay: Kanalizasyondan çıkan 3 kişiden 2’si gözaltında - Son Dakika
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New York’u alarma geçiren olay: Kanalizasyondan çıkan 3 kişiden 2’si gözaltında

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New York’u alarma geçiren olay: Kanalizasyondan çıkan 3 kişiden 2’si gözaltında
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New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yapıldığı günlerde güvenlik ekiplerini harekete geçiren sıra dışı bir olay yaşandı. Netanyahu’nun kalmasının beklendiği otele yakın bir noktada kanalizasyondan çıkan üç kişiden ikisi yakalandı. Polis, olayın Netanyahu ya da BM Genel Kurulu’na yönelik bir tehdit olduğuna dair bulgu olmadığını açıkladı.

New York’ta yer altındaki kanalizasyon sisteminden çıkan üç kişi, polisin dikkatini çekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nedeniyle kentte bulunduğu sırada, kalmasının beklendiği otele yakın bir noktada yaşanan olay güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Kanalizasyondan çıkan üç kişiden ikisi daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

New York’u alarma geçiren olay: Kanalizasyondan çıkan 3 kişiden 2’si gözaltında

RÖGAR KAPAĞINI AÇIP ÇIKTILAR 

Olay çarşamba günü sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yaşandı. Queens'de yaşayan 26 yaşındaki Kevin Rodriguez ile 25 yaşındaki Samuel Reveron ve kimliği açıklanmayan üçüncü kişi, yer altındaki kanalizasyon sisteminden çıkarak bir rögar kapağını açtı.

New York’u alarma geçiren olay: Kanalizasyondan çıkan 3 kişiden 2’si gözaltında

Polis ekipleri bölgeye geldiğinde üç kişi olay yerinden uzaklaştı. Rodriguez ve Reveron ise ertesi gün yakalanarak gözaltına alındı. İki kişi hakkında komplo kurma ve izinsiz giriş suçlamaları yöneltildi.

NETANYAHU'NUN KALACAĞI OTELE YAKIN NOKTADA

Olayın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nedeniyle Netanyahu'nun New York'ta bulunduğu günlerde ve kalmasının beklendiği otele yakın bir bölgede meydana gelmesi güvenlik açısından ayrıca dikkat çekti.

NYPD, kanalizasyon sistemlerine giren kişilerin daha önce de görüldüğünü ve bazı olaylarda amaçlarının değerli eşya veya hurda metal aramak olduğunu açıkladı. Ancak bölgenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nedeniyle hassas olması üzerine federal güvenlik ortaklarıyla birlikte ek kontroller yapıldı.

New York’u alarma geçiren olay: Kanalizasyondan çıkan 3 kişiden 2’si gözaltında

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Gözaltına alınan iki kişi cuma sabahı hakim karşısına çıktı. Mahkeme kayıtlarına göre Rodriguez ve Reveron, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi ve duruşmanın ardından serbest bırakıldı.

NEW YORK'TA BENZER OLAYLAR ARTTI

Kanalizasyondan çıkan kişilerle ilgili olaylar New York'ta son aylarda da yaşandı. Ağustos ayında Queens'te bir kişinin sabah erken saatlerde rögar kapağından çıktığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Aynı ay Penn Station yakınlarında tulum ve kafa lambası kullanan üç kişinin kanalizasyon sisteminden çıktığı tespit edildi. Mayıs ayında ise Güney Brooklyn'de bir grubun rögar kapağını açarak kanalizasyona indiği görüntülendi.

YETKİLİLERDEN TEHLİKE UYARISI

New York'taki yetkililer, kanalizasyon sistemlerine girmenin yalnızca yasa dışı olmadığını, ciddi hayati riskler de taşıdığını vurguluyor. Kapalı alanlarda zehirli gaz birikmesi ve ani su baskınları, kanalizasyon sistemine giren kişiler için ciddi tehlike oluşturuyor.

Kent Çevre Koruma Departmanı da bu nedenle rögar kapakları, drenaj noktaları ve kanalizasyon bağlantılarına girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

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