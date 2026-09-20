Süper Lig\'de 8 gollü maç sonrası istifa

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Fenerbahçe'ye karşı alınan 8-0'lık yenilginin ardından sıcak gelişme yaşandı.

ÖZHAN PULAT GÖREVİNİ BIRAKTI

Genç teknik adam, maçın ardından soyunma odasında istifa kararı alarak oyuncularıyla vedalaştı. Kararını yönetime bildiren Pulat, yönetimden de olumlu yanıt aldı. Kulübün sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Eyüpspor Kulübü, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdığını duyurdu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Özhan Pulat’ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

6 MAÇTA 5 KEZ KAYBETTİ

Geride kalan sezonda kümede kalmayı son hafta başaran Eyüpspor, Süper Lig'in yeni sezonunda oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet alarak 3 puanda kaldı.