Savic kırmızı kart görmeli miydi? Ünlü yorumcular pozisyona son noktayı koydu - Son Dakika
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Savic kırmızı kart görmeli miydi? Ünlü yorumcular pozisyona son noktayı koydu

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Savic kırmızı kart görmeli miydi? Ünlü yorumcular pozisyona son noktayı koydu
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Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trio Express programında yorum yapan eski hakemler maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanan derbide Trabzonspor, Galatasaray’ı 4-0 mağlup etti. Muhammed Salah’ın 3 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçın ardından yayıncı kuruluşun Trio Express programında eski hakemler Bülent Yıldırım, Aleks Taşçıoğlu ve Seçim Demirel, tartışmalı iki pozisyonu değerlendirdi.

SAVIC'İN SANE'YE YAPTIĞI MÜDAHALE

Bülent Yıldırım: ''Hakem pozisyonu görmüş ve sarı kart vermiş. Hız ve sürat konusunda şüphe yok. Ciddi faulün kriterleri bence oluştu. Net bir kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.''

Aleks Taşçıoğlu: ''Sarı kartı destekleyecek bir unsur göremiyorum. Kramponun altıyla, çivileriyle net şekilde Sane’nin kaval kemiğinin yan tarafına müdahale var. Sahada kırmızı kart çıkmalıydı. VAR’ın da hakemi bu yönde davet etmesi gerekiyordu.''

Seçim Demirel: ''Ciddi faulün tüm kriterleri oluşmuş durumda. Kırmızı kart ve VAR müdahalesi olması gerektiğini düşünüyorum.''

Savic kırmızı kart görmeli miydi? Ünlü yorumcular pozisyona son noktayı koydu

LESLEY UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KARTI

Seçim Demirel: ''VAR müdahalesi ve kırmızı kart doğru. Ciddi faulün bütün kriterleri mevcut. İki pozisyonda da hakem çok yakındı. İlk pozisyonda da kırmızı kart değerlendirmesi yapılmalıydı, bu sefer VAR yardımıyla doğru karar çıktı.''

Bülent Yıldırım: ''Bu hamlenin karşılığı net kırmızı karttı. VAR müdahalesiyle doğru bir kart çıktığını düşünüyorum.''

Aleks Taşçıoğlu: ''Kramponun çivileriyle rakibin dizine basıyor, sahada kırmızı kart olması lazımdı. VAR doğru şekilde devreye girdi. İlk pozisyonda da aynı şey olmalıydı.''

Savic kırmızı kart görmeli miydi? Ünlü yorumcular pozisyona son noktayı koydu
GalatasarayTrabzonsporFutbolSporSon Dakika

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