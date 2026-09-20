Almanya\'da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin Eyalet Başbakanı oluyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen eyalet meclisi seçiminde ilk sonuçlara göre Sol Parti (Die Linke) birinci sıraya yerleşti. ARD'nin ilk projeksiyonunda yüzde 24,5 oy alan parti, CDU'nun önünde bulunuyor. Sol Parti'nin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp ise seçim sonuçlarının ardından Berlin'in hükümet başkanlığı için öne çıkan isim oldu. Ancak Eralp'in göreve başlayabilmesi için koalisyon görüşmelerinin sonuçlanması ve eyalet meclisinin hükümet başkanını seçmesi gerekiyor.

SANDIKTAN SOL PARTİ BİRİNCİ ÇIKTI

Berlin'de 20 Eylül'de yapılan Abgeordnetenhaus seçiminde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi. ARD'nin ilk projeksiyonuna göre Die Linke yüzde 24,5 oyla ilk sırada yer aldı. CDU yüzde 20 ile ikinci olurken, AfD yüzde 16, Yeşiller yüzde 15 ve SPD yüzde 12 seviyesinde kaldı.

ZDF'nin ilk hesaplamasında ise Die Linke yüzde 25,8 ile yine birinci sırada gösterildi. CDU yüzde 20, Yeşiller yüzde 15,4, AfD yüzde 13,8 ve SPD yüzde 12 seviyesinde hesaplandı.

GÖZLER ELİF ERALP'E ÇEVRİLDİ

Seçim öncesinde Die Linke'nin başbakan adayı olarak kampanya yürüten 45 yaşındaki Elif Eralp, seçim sonucunun ardından Berlin'deki hükümet başkanlığı için en güçlü siyasi seçeneklerden biri haline geldi.

Eralp, Berlin'de doğrudan halk tarafından seçilen bir “başbakan” değil; eyalet meclisindeki siyasi dengeler sonucunda hükümet kurulması halinde Regierende Bürgermeisterin olarak seçilecek. Bu nedenle seçim gecesi itibarıyla “Berlin'in başbakanı oldu” ifadesi yerine “Berlin'in başbakanlığı için öne çıktı” demek daha doğru.

ZAFER KONUŞMASINDA “ADALET” VURGUSU

Eralp, seçim gecesi yaptığı konuşmada Berlin'de değişim mesajı verdi. Die Linke'nin seçim partisinde konuşan Eralp, destekçilerine teşekkür ederken kentin daha “iyi ve adil” bir yer haline getirilmesi için birlikte çalışacaklarını söyledi.

BERLİN'DE KOALİSYON DENKLEMİ DEĞİŞTİ

Die Linke'nin birinci çıkmasıyla Berlin'deki hükümet kurma süreci de yeni bir tabloya dönüştü. CDU ile SPD'nin mevcut hükümet ortaklığının çoğunluğunu kaybettiği görülüyor. Yeni yönetimin kurulabilmesi için farklı partiler arasında koalisyon görüşmeleri yapılması gerekecek.

Eralp'in hükümet başkanı olup olmayacağı da bu görüşmelerin sonucuna ve Abgeordnetenhaus'taki başbakanlık seçimine bağlı olacak.

TÜRKİYE KÖKENLİ İLK BERLİN HÜKÜMET BAŞKANI OLABİLİR

Financial Times, seçim öncesinde Eralp'i Berlin'in Türk kökenli ilk hükümet başkanı olabilecek adayı olarak tanımlamıştı. Eralp'in adaylığı, yaklaşık 3,9 milyon nüfuslu ve Avrupa'nın en büyük Türk toplumlarından birinin yaşadığı Berlin'de seçim kampanyasının dikkat çeken başlıklarından biri oldu.