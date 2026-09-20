Fransız istihbarat servisleri olası Rus saldırısı için 2027 sonbaharını işaret etti - Son Dakika
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Fransız istihbarat servisleri olası Rus saldırısı için 2027 sonbaharını işaret etti

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Fransız istihbarat servisleri olası Rus saldırısı için 2027 sonbaharını işaret etti
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Fransa, Rusya kaynaklı olası büyük bir saldırı tehdidine karşı kritik altyapılarını korumaya hazırlanıyor. Fransız istihbaratının daha önce 2030 olarak öngördüğü olası saldırı tarihi için değerlendirmesini 2027 sonbaharına çektiği iddia edildi. Elektrik santralleri, telekomünikasyon ağları ve içme suyu tesislerinin hedef alınabileceği belirtilirken, eski bir askeri istihbarat yetkilisi Fransa'nın böyle bir saldırıya karşı tam koruma kapasitesine sahip olmadığını söyledi.

France Televisions, Fransız istihbarat servislerinin olası büyük bir Rus saldırısı için tarih olarak 2027 sonbaharı üzerinde durduklarını ileri sürdü.

OLASI SALDIRI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TARİH 3 YIL ÖNE ÇEKİLDİ

Fransız kamu yayıncısı France Televisionsın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı yayında, siber saldırılar dahil Rusya kaynaklı saldırıların ülkede ve Avrupa'da arttığına dikkat çekildi.

Olası büyük bir Rus saldırısı için daha önce öngörülen 2030 tarihinin öne çekildiği ve 2027 sonbaharının değerlendirildiği belirtilen yayında, bu saldırılarda Fransa'nın elektrik santralleri, telekomünikasyon ağları ve içme suyu tesisleri gibi kritik altyapı unsurlarının potansiyel hedefler arasında olabileceği kaydedildi.

İSTİHBARATTAN “TAM KORUMA SAĞLAMA KAPASİTESİNDEN YOKSUNUZ” İTİRAFI

Fransız askeri istihbarat servisinin eski üst düzey yetkililerinden Alain Christienne, France Televisionsa yaptığı açıklamada, olası bir Rus saldırısının ülkenin savunma tesislerini hedef alacak bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı olabileceğine işaret etti.

Christienne, böyle bir saldırıya karşı Fransa'nın tam koruma sağlama kapasitesinden yoksun olduğunu değerlendirdi.

MACRON "PLAN HAZIRLAYACAĞINI" DUYURMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 Eylül'de siyasi parti liderleriyle ve cumhurbaşkanı adaylarıyla, Paris'teki Elysee Sarayı'nda görüşmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, "Halihazırda hibrit saldırıların hedefi olduk. Size daha önce bunu bildirmiştim." ifadelerini kullanmıştı.

Macron, ülkenin kritik altyapılarını Rusya'nın İHA ve siber saldırılarından korumaya yönelik bir plan hazırlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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    Yorumlar (1)

  • alparslanayhan66 alparslanayhan66:
    Rusya enayimi la niye saldirsin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Fransız istihbarat servisleri olası Rus saldırısı için 2027 sonbaharını işaret etti - Son Dakika
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