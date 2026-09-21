Yemen'de Amalika Tugayları Kehbub'da 5 Husi aracını hedef aldı; araçlardakiler öldü - Son Dakika
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Yemen'de Amalika Tugayları Kehbub'da 5 Husi aracını hedef aldı; araçlardakiler öldü

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Amalika Tugayları Babulmendeb'deki Kehbub cephesinde Husilere ait 5 askeri aracı hedef aldığını, araçlardakilerin tümünün öldüğünü açıkladı. Açıklamada, araçlardan birinin üst düzey Husi komutana ait olduğu, birinin de 23 mm uçaksavar taşıdığı belirtildi; Husilerden açıklama yok.

Yemen'de hükümete bağlı Amalika Tugayları, ülkenin güneybatısındaki Babulmendeb Boğazı yakınlarında yer alan Kehbub cephesinde Husilere ait 5 askeri aracın imha edildiğini ve araçlardakilerin tümünün öldüğünü bildirdi.

Amalika Tugayları Basın Merkezinin ABD merkezli Meta şirketinin sosyal medya platformu Facebook'taki hesabından yapılan açıklamada, Babulmendeb bölgesine bağlı Kehbub cephesinde Husilere ait 5 askeri aracın hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon sonucu araçlarda bulunan tüm unsurların yaşamını yitirdiği, imha edilen araçlardan birinin üst düzey bir Husi komutana ait olduğu, bir diğerinin ise 23 mm'lik uçaksavar silahı taşıdığı kaydedildi.

Basın Merkezi ayrıca araçların hedef alındığı ve alevler içinde kaldığı anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Coğrafik ve askeri açıdan Babulmendeb bölgesinde yer alan Kehbub cephesi, idari olarak Lahic vilayetine bağlı El-Mudaraba ve Ras el-Ara ilçesi sınırlarında bulunuyor.

Kehbub Dağları, Babulmendeb Boğazı'na doğrudan hakim konumda olması sebebiyle uluslararası deniz yolunu ve etrafındaki deniz geçitlerini kontrol etme açısından kritik stratejik öneme sahip.

Kaynak: AA
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