Fon soruşturması genişliyor! İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı - Son Dakika
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Fon soruşturması genişliyor! İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı

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Fon soruşturması genişliyor! İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk tespitlerinde Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'ye 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın hesabından ise 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi.

Nihat Kırmızı, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kırmızı'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın para hareketlerine ilişkin boyutu da dikkat çekiyor.

NİHAT KIRMIZI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kırmızı, emniyete götürüldü. Kırmızı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fon soruşturması genişliyor! İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Nihat Kırmızı

İSVİÇRE HESAPLARINA MİLYONLARCA DOLAR VE EURO TRANSFER EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar transfer edildi. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği belirlendi.

Fon soruşturması genişliyor! İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Serdar Turhan ve Muhammed Yarız

MUHAMMED YARIZ TUTUKLANMIŞTI

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da gözaltına alınmıştı.

TERA YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dosya kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınmıştı. Böylece soruşturma kapsamında farklı şirketlerin yöneticilerine yönelik gözaltı ve tutuklama işlemleri gerçekleştirilmiş oldu.

İstanbul Topkapı ÜniversitesiİstanbulİsviçreSigortaGözaltıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Önder Avaz Önder Avaz:
    Bahse konu para 18 milyar dolara tekabül ediyor tespit ettikleri 25-30 milyon Euro bu paralar iç edilen paranın yanında fındık fıstık parası nereden tutarsan orası elinde kalıyor bu yönetim acil değişmeli deniz bitti artık 3 1 Yanıtla
  • Orhan Bolat Orhan Bolat:
    Gencecik adamlar ne ara çalışmış ne ara zengin işadamı olmuş. 30 40 yaşlarında adamların milyon dolarları var ne garip ya. Normal çalışmayla kazanılacak bi para değil 3 0 Yanıtla
  • McA ! McA !:
    Var ya bu kadar ünlü ile dışarıda imkansız temas kuramayız içeri mi girsek orda bi cv verip nasılsa ülkede ceza ların yatarı az çıkınca hemen patron dan torpilli şeklinde iş hazır :))) 2 0 Yanıtla
  • doganecem945 doganecem945:
    ülke komple batiyor bu hafta kimse bankada para tutmaz artik tefasta islem gören fonlarin haline bak yabanci asla gelmez çok büyük bir kriz geliyorrr 0 0 Yanıtla
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