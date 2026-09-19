AFAD selde 231 ihbar alındığını, şu ana kadar can kaybı olmadığını bildirdi

(ANKARA) - AFAD, Rize, Trabzon ve Giresun'da etkili olan yağışlar nedeniyle toplam 231 ihbar alındığını, sel ve taşkınlarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yağışların Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon'da devam ettiğini belirterek vatandaşları dere yatakları, taşkın riski bulunan alanlar, köprüler ve menfezlerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, sel ve taşkınların meydana geldiği Rize ve Trabzon'da yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Pehlivan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 48 saat içinde 23 il için sarı kodlu uyarı yayımladığını belirtti. Hazırlık, önlem ve müdahale çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonuyla sürdürüldüğünü bildiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"AFAD Başkanlığımız tarafından, meteorolojik uyarı verilen illerimizin valiliklerine mesaj formu, e-posta ve telefon yoluyla gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmış olup gelişmeler yakından takip edilmektedir. İllerimizdeki çalışmalar AFAD Başkanlığımız ve valiliklerimizin koordinasyonunda sürdürülmektedir. Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi tarafından taşkın riski bulunan illerimize gerekli bilgilendirmeler yapılmış, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın gerekli tedbirleri almaları sağlanmıştır. Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illerimizde yağışlar devam etmektedir."

"CAN KAYBI VE YARALANMA BULUNMAMAKTADIR"

Giresun'da 19, Rize'de 85 ve Trabzon'da 127 olmak üzere toplam 231 ihbar alındığını aktaran Pehlivan, ihbarların tamamına TAMP kapsamında ilgili kurumlar tarafından müdahale edildiğini belirtti.

Pehlivan, "Sel ve taşkınlarda çok şükür şu ana kadar bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır" dedi.

AFAD, Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ), emniyet, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), özel idare ve belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarının sürdüğünü belirten Pehlivan; Artvin'de 69 araç ve 106 personel, Giresun'da 152 araç ve 385 personel, Rize'de 146 araç ve 323 personel, Trabzon'da ise 204 araç ve 296 personelin görev yaptığını bildirdi.

AFAD gönüllülerinin sel sularından etkilenen ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmalarına destek verdiğini aktaran Pehlivan, defterdarlık ekiplerinin zarar tespit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüklerinin ise hasar tespit çalışmalarına başladığını kaydetti.

RİSKLİ BÖLGELERDEKİ VATANDAŞLARA UYARI

Olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Pehlivan, şu uyarıda bulundu:

"Vatandaşlarımızın meteorolojik bilgilendirmeleri takip etmelerini, yetkili merciler tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını; özellikle riskli bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın dere yatakları, taşkın riski bulunan alanlar, köprü ve menfezlerden uzak durmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini, alınan tedbirlere riayet etmelerini önemle hatırlatıyoruz."