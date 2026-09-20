Barcelona'dan kusursuz seri - Son Dakika
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Barcelona'dan kusursuz seri

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Barcelona\'dan kusursuz seri
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İspanya La Liga 7. hafta maçında Barcelona, Sevilla'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve ligde 7'de 7 yaptı.

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadeleyi Barcelona, 3-1 kazanmayı başardı.

BARCELONA GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇI KAZNADI

Sevilla, 19. dakikada Youssouf Fofana'nın golüyle öne geçti. Barcelona'dan bu gole yanıt gecikmedi. Katalan devi, Raphinha'nın 22. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi. İkinci yarıda da sahneye çıkan Raphinha, 52 ve 69. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı.

LIVAKOVIC İLK KEZ SAHADA

Barcelona'da kaleci Joan Garcia'nın sakatlığı nedeniyle kalede Fenerbahçe'den transfer edilen Hırvat eldiven Dominik Livakovic görev yaptı.

LİGDE 7'DE 7

Bu sonuçla birlikte konuk ekip Barcelona, ligde 7'de 7 yaptı ve 21 puana yükseldi. Ev sahibi Sevilla, 13 puanda kaldı. Milli aranın ardından Barcelona, sahasında Getafe'yi ağırlayacak. Sevilla, Levante ile deplasmanda karşılaşacak. 

Sevilla FCBarcelonaİspanyaLa LigaFutbolSporSon Dakika

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