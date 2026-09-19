Antalya İbradı\'da 5 kökten 14 kabak alan Özdoğru\'nun su kabağı 96 santimetreye ulaştı

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nde yaz aylarını geçiren Şendur Özdoğru'nun deneme amaçlı ektiği su kabaklarından biri 96 santimetre uzunluğa ulaştı. Beş kök su kabağından 14 ürün alan Özdoğru, kabakların halen büyümeye devam ettiğini belirterek en uzun kabakta hedefinin 1,5 metre olduğunu söyledi.

Kış aylarını Manavgat'ta, yaz aylarını ise İbradı'nın Ürünlü Mahallesi'nde geçiren Şendur Özdoğru, yaz aylarında kendi bahçesinde çeşitli sebzeler yetiştiriyor. Özdoğru, bir arkadaşının verdiği su kabağı tohumlarını bu yıl ilk kez deneme amacıyla ekti.

Özdoğru, "Kışın Manavgat ilçesinde, yaz aylarında ise Ürünlü Mahallesi'nde geçiriyorum. Yazları kendi bahçeme sebze ekiyorum. Side'de bir otelde çalışan Elazığlı arkadaşım bana kabak tohumu verdi. Ben de deneme amaçlı 5 kök su kabağı ektim. Hiç ummadığım şekilde büyüdü. Şu anda en uzunu 96 santimetreye ulaştı. Halen büyümeye devam ediyor" dedi.

"En uzun kabak 96 santimetreye ulaştı"

Doğal ortamda yetiştirdiği su kabaklarının beklediğinden çok daha fazla geliştiğini anlatan Özdoğru, beş kökten toplam 14 kabak elde ettiğini söyledi.

Özdoğru, "Beş kökte 14 tane kabak verdi. Halen vermeye devam ediyor. Fidanlarımız da tazeliğini koruyor. Sanırım en uzun kabağımız bir buçuk metreye ulaşacak" diye konuştu.

"Tazesinden kızartma ve yemek yaptılar"

Su kabağının yalnızca süs amaçlı kullanılmadığını belirten Özdoğru, kabakların tazesini yemek ve kızartmada da kullandıklarını ifade etti.

Özdoğru, "Süs kabağının tazesinden kızartma ve yemeğini yaptık. Çok güzel bir lezzeti var. Bu kabağı genellikle süs olarak kullanıyorlar. Ben ise tamamen doğal ortamda yetiştirdim" ifadelerini kullandı.

"Köylüler merak edip fotoğraf çekiyor"

Bahçedeki sıra dışı büyüklükteki kabakların mahalle sakinlerinin de ilgisini çektiğini belirten Özdoğru, vatandaşların kabakları görmek için bahçesine geldiğini söyledi.

Özdoğru, "Köyde insanlar merak edip gelip bakıyorlar. Fotoğraflarını çekiyorlar. Daha önce de deneme amaçlı patlıcan ekmiştim. Onun da uzunluğu 52 santimetreye ulaşmıştı" dedi.

"Gelecek yıl daha fazla ekecek"

Kabaklardan tohum alarak gelecek yıl daha fazla fidan yetiştirmeyi planladığını belirten Özdoğru, elde ettiği tohumları mahallede isteyen vatandaşlarla da paylaşacağını söyledi.

Özdoğru, "Bu kabaklardan tohum alacağım. Köyde isteyenlere vereceğim. Önümüzdeki yıl daha fazla fidan dikimi yapacağım. Şimdilik deneme amaçlı ektim ama çok güzel sonuç aldım" diye konuştu.