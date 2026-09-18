Bakan Kurum\'dan TOKİ borçlularına müjde, peşin ödeyene yüzde 25 indirim

Bakan Kurum'dan TOKİ borçlularına müjde, peşin ödeyene yüzde 25 indirimGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev ve iş yeri alan vatandaşlar için borç kapatma kampanyası başlattıklarını duyurdu. Borcunun tamamını peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim yapılacak.
(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev ve iş yeri alan vatandaşlar için borç kapatma kampanyası başlattıklarını belirterek, borcunun tamamını peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim yapılacağını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TOKİ'den ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara yönelik yeni indirim kampanyasını duyurdu.
Kurum, paylaşımında, "TOKİ ile evini, iş yerini alan vatandaşlarımız için indirim kampanyamız başlıyor. Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: ANKA
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