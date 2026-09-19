366 milyon Euro harcandı! Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan - Son Dakika
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366 milyon Euro harcandı! Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan

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366 milyon Euro harcandı! Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan
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Premier Lig ekibi Tottenham, yaz transfer döneminde 366 milyon Euro harcamasına rağmen yeni sezonda istediğini bulamadı. Londra temsilcisi, Premier Lig'de oynadığı 5 maçta sadece 2 gol attı ve 2 puan toplayarak küme düşme hattında yer aldı.

Yaz transfer döneminde harcadığı devasa bütçeyle tüm dikkatleri üzerine çeken Premier Lig devi Tottenham, yeni sezona kabus gibi bir başlangıç yaptı. Kadrosuna kattığı yıldızlar için tam 366 milyon Euro harcayan Londra temsilcisi, sahada sergilediği performansla taraftarlarına büyük bir şok yaşatıyor.

5 MAÇTA SADECE 2 GOL

Büyük umutlarla girilen sezonda oynadığı ilk 5 lig maçında adeta gol yollarında felç olan Spurs, rakip fileleri yalnızca 2 kez havalandırabildi. Hücum hattındaki üretkenlik sorunu puan tablosuna da doğrudan yansıdı.

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Çıktığı 5 karşılaşmada sahadan sadece 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılarak 2 puan toplayabilen Tottenham, ligin henüz başında küme düşme hattına geriledi. Servet harcanarak kurulan kadronun sergilediği bu form grafiği, kulüpte erken bir krizin fitilini ateşlerken teknik heyet ve yönetim ağır eleştirilerin hedefi haline geldi.

TottenhamLondraFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 366 milyon Euro harcandı! Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan - Son Dakika
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