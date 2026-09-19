İstanbul'da toprak kayması: Göçük altında kalan işçiler aranıyor

İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında yaşanan toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı.

İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Büyükçekmece'de Alkent 2000 Mahallesi'nde yapımı devam eden bir konut inşaatında çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Çalışmalar sırasında yaşanan kayma nedeniyle 2 işçi toprağın altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞIYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan işçilere ulaşmak için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

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