İstanbul'da toprak kayması: Göçük altında kalan işçiler aranıyor - Son Dakika
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İstanbul'da toprak kayması: Göçük altında kalan işçiler aranıyor

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İstanbul'da yapımı süren bir konut inşaatında çalışma sırasında meydana gelen toprak kayması paniğe neden oldu. Alkent 2000 Mahallesi'ndeki olayda 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında yaşanan toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı.

İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Büyükçekmece'de Alkent 2000 Mahallesi'nde yapımı devam eden bir konut inşaatında çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Çalışmalar sırasında yaşanan kayma nedeniyle 2 işçi toprağın altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

İstanbul'da toprak kayması: Göçük altında kalan işçiler aranıyor

EKİPLER ZAMANLA YARIŞIYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan işçilere ulaşmak için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • SÜLEYMAN REŞAT ÖZKAN SÜLEYMAN REŞAT ÖZKAN:
    Ne denetim var ne kontrol daha inşaat aşamadında çökme meydana geliyor depremi düşünemiyorum... 1 0 Yanıtla
  • Hakkı Bulut Hakkı Bulut:
    Allahım yardım et inşallah 1 0 Yanıtla
  • uysalatli10 uysalatli10:
    Allah yardımcınız olsun. İNŞALLAH 1 0 Yanıtla
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