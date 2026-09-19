İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi - Son Dakika
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İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi

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İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi
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Trabzonspor-Galatasaray derbisinde bordo-mavili ekip ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Bu skor, Galatasaray'ın 2018 yılında yine Trabzonspor deplasmanında yaşadığı 3-0'lık ilk yarı geriliğini hatırlattı. O karşılaşma Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyetiyle sona ermişti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Dev mücadelede bordo-mavili ekip, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Skor, sarı-kırmızılı taraftarlara geçmişte yaşanan benzer bir maçı hatırlattı.

İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi

Papara Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, ilk yarıda bulduğu gollerle Galatasaray karşısında büyük üstünlük kurdu.

İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi

GALATASARAY YİNE AYNI SENARYOYU YAŞAMAK İSTEMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak 1 Eylül 2018'de yine Trabzonspor deplasmanında bir maçın ilk yarısında 3 gol yemişti. O karşılaşmada Trabzonspor, Onazi'nin 3. dakikada ve Nwakaeme'nin 25. ile 45+2. dakikalarda attığı gollerle devreyi 3-0 önde kapatmıştı. Mücadele bordo-mavili ekibin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi

TRABZONSPOR'DAN İLK YARIDA 3 GOL

Bu kez oynanan derbide de Trabzonspor, ilk 45 dakikada 3 gol bularak soyunma odasına avantajlı gitti. 

TrabzonsporGalatasaraySporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Demek osimen takımın her Şeymiş bir daha adamı satmayı düşünüyorlar 1 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    Cimboma fena kaydılar acımadan 0 0 Yanıtla
  • Tılsım Avcısı. Tılsım Avcısı.:
    Kervancı....koşş koş ,senin gs a döşiyler.. 0 0 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    oh iyi oluyor çok havalandılar hakem iyi maç yönetince böyle oluyor 0 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    yine 4 0 olsun samsunsporlu bir tarsftar olarsk yıkslım şu istanbul hegomanyasını 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi - Son Dakika
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