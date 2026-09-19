İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Dev mücadelede bordo-mavili ekip, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Skor, sarı-kırmızılı taraftarlara geçmişte yaşanan benzer bir maçı hatırlattı.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, ilk yarıda bulduğu gollerle Galatasaray karşısında büyük üstünlük kurdu.

GALATASARAY YİNE AYNI SENARYOYU YAŞAMAK İSTEMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak 1 Eylül 2018'de yine Trabzonspor deplasmanında bir maçın ilk yarısında 3 gol yemişti. O karşılaşmada Trabzonspor, Onazi'nin 3. dakikada ve Nwakaeme'nin 25. ile 45+2. dakikalarda attığı gollerle devreyi 3-0 önde kapatmıştı. Mücadele bordo-mavili ekibin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR'DAN İLK YARIDA 3 GOL

Bu kez oynanan derbide de Trabzonspor, ilk 45 dakikada 3 gol bularak soyunma odasına avantajlı gitti.