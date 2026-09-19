Erdoğan ile görüşen isimden Cumhur İttifakına yeşil ışık - Son Dakika
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Erdoğan ile görüşen isimden Cumhur İttifakına yeşil ışık

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Erdoğan ile görüşen isimden Cumhur İttifakına yeşil ışık
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhur İttifakı ile olası bir iş birliği konusunda dikkat çeken mesajlar verdi. Arıkan, "Hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelinmez" diyen bir siyasetçi olmadığını belirterek, ilkeler ve prensipler doğrultusunda birçok siyasi partiyle iş birliği yapılabileceğini söyledi. Arıkan, ''Elbette bir araya gelebilirim'' ifadelerini kullandı.

Son dönemde muhalefet bloğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden tek lider olan ve DEVA, Yeniden Refah Partisi ile de ittifak konusunda dirsek temaslarını sürdüren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, siyasi iş birlikleri konusunda kapıyı tamamen kapatmadığını açıkladı.

Erdoğan ile görüşen isimden Cumhur İttifakına yeşil ışık

"İKTİDAR OLMAK İSTERİZ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, katıldığı programda partisinin siyasi hedefleri ve olası ittifaklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arıkan, siyasetin yalnızca mevcut durumu değerlendirmek olmadığını belirterek, "Siyaset durum değerlendirmesi yapma işi değildir, siyaset gidişata yön verme işidir." ifadelerini kullandı. İktidar hedeflerinin bulunduğunu vurgulayan Arıkan, muhalefette kalmanın kendileri için bir amaç olmadığını söyledi. Arıkan, "Toplu iğne ucu kadar ihtimal varsa iktidar olmak isteriz biz. Niye muhalefette kalayım da konforlu alanda siyaset yapayım, sabah akşam iktidarın yanlışlarını konuşayım, bu bir siyaset değil." dedi.

"BİRÇOK SİYASİ PARTİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye'deki seçim sistemine ve yüzde 50+1 şartına değinen Mahmut Arıkan, tek başına iktidar olmanın zorluklarına dikkat çekti. Arıkan, "50+1'de ben tek başıma iktidar olamam Saadet Partisi olarak. Bunun farkında olduğum için elbette birçok siyasi partiyle  iş birliği yapmak zorunda olduğumuzu bizler biliyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Program sunucusunun, "Bu Cumhur İttifakı da dahil mi?" sorusu üzerine Arıkan, dikkat çeken bir yanıt verdi. Saadet Partisi lideri, Cumhur İttifakı ile ilgili kesin bir kapatma olmadığını belirterek, iş birliklerinde temel kriterin ilke ve prensipler olduğunu söyledi. Tivi6'ya konuk olan Arıkan, "Ben Cumhur İttifakı'na 'Hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelinmez' diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim." dedi.

Erdoğan ile görüşen isimden Cumhur İttifakına yeşil ışık
Mahmut ArıkanSiyasetGüncelGündemSpSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    hepsi birtarafa geçsede karşısındaki kimse o taraftayız 0 0 Yanıtla
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