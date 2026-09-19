Kozinoğlu dosyasında yeni operasyon! 4 isim gözaltına alındı - Son Dakika
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Kozinoğlu dosyasında yeni operasyon! 4 isim gözaltına alındı

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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke yakalandı.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm soruşturmasında 4 kişi daha gözaltına alındı. Aralarında gazeteci ve ölüm öncesi değiştirilen ambulansın şoförü de var.

SORUŞTURMADA YENİ OPERASYON

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ'da yeni bir operasyon düzenlendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 4 şüphelinin adresleri belirlendi. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Kozinoğlu dosyasında yeni operasyon! 4 isim gözaltına alındı

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Operasyon kapsamında ekipler, şüphelilerin adreslerinde arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirdi. Soruşturmayı yürüten ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke yer aldı. Şüpheliler, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere gözaltına götürüldü. 

Millî İstihbarat TeşkilatıKaşif KozinoğluOsman ArslanOperasyonTekirdağİstanbulCezaeviGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • okan okan:
    kimsenin ettiği yanına ker kalmıyor reis le devam 8 1 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Zaten reisinin döneminde oldu 0 0
  • mesut uygur mesut uygur:
    adalet bakanı işini yaptığı için hersey tek tek çıkıyor helal olsun 9 0 Yanıtla
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