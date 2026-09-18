Şehirlerarası otobüste iğrenç görüntüler: Muavinin kadın yolcunun karşısında yaptıkları mide bulandırdı - Son Dakika
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Şehirlerarası otobüste iğrenç görüntüler: Muavinin kadın yolcunun karşısında yaptıkları mide bulandırdı

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Eskişehir’den Alanya’ya giden bir şehirlerarası yolcu otobüsünde görevli muavin, bir kadın yolcuyu önce sözlü olarak rahatsız etmeye başladı. Ardından kadının karşı koltuğuna geçerek oturan muavinin müstehcen hareketlerde bulundu. Kadın yolcu, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Alanya Otogarı’nda iner inmez polise başvuran kadın şikayetçi olurken, kısa sürede yakalanan muavin gözaltına alındı. Firma hakkında da yasal süreç başlatıldı.

Eskişehir’den Antalya’nın Alanya ilçesine sefer yapan özel bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde iğrenç bir olay yaşandı.

Yolculuk esnasında muavinin kadın yolcuya yönelik sergilediği müstehcen hareketler, mağdurun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

SÖZLÜ TACİZLE BAŞLAYIP MÜSTEHCEN HAREKETLERE DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre K.E. isimli kadın yolcu, otobüste görevli muavin M.A.’nın cinsel tacizinin hedefi oldu. Seyir halindeki araçta önce kadın yolcuyu sözlü olarak rahatsız eden M.A., ardından K.E.’nin oturduğu yerin karşısındaki koltuğa geçerek uygunsuz hareketlerde bulunmaya başladı. Olayı fark eden kadın yolcu, soğukkanlılığını koruyarak muavinin davranışlarını cep telefonuyla kaydetti.

OTOGARDA İNER İNMEZ POLİS EKİPLERİNİN YANINA KOŞTU

Otobüsün Alanya Otogarı’na girmesiyle birlikte zaman kaybetmeden polis ekiplerine başvuran K.E., elindeki görüntüleri de emniyet güçlerine teslim ederek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, muavin M.A.’yı otogarda yakalayarak gözaltına aldı.

FİRMA HAKKINDA DA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Mağdur K.E.’nin hem şüpheli M.A. hem de ilgili otobüs firması hakkında adli süreç başlattığı öğrenildi. Emniyete teslim edilen görüntüleri ve delilleri incelemeye alan kolluk kuvvetleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürürken, gözaltındaki M.A.’nın ifade ve adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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