Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı - Son Dakika
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Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

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Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
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Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve savcılık ifadelerinin ardından "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOĞUŞ ARKADAŞLARINA EV HAPSİ

Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak "kasten öldürme" suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

DOSYA YENİDEN AÇILMIŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada 2012 yılında verilen "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar"ın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının incelemeleri neticesinde Silivri Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldığını duyurmuştu.

Soruşturmada şu ana kadar yaşananlar; 

  • Fethi kabir işlemi: Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin tespiti için fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
  • Dizi incelemesi: Başsavcılık kararıyla Kurtlar Vadisi Pusu dizisi incelemeye alınırken, senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi.
  • Tutuklu sayısı arttı: Son kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 00349200 00349200:
    o zamanin adalet ve iç isleri başkanlarını piste davet edelim 9 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    O güzel insanlar haksız yere katledilirken iktidarda kim vardı acaba 0 5 Yanıtla
  • 808080sa 808080sa:
    ülkede adalet her şey demek suçu ihmali olan cezasını çeksin ki kimsenin yargıya güveni kalmadı güvenimiz geri gelsin 3 0 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    AKP nezeman gelecek sıra 0 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı - Son Dakika
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