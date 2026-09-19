Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve savcılık ifadelerinin ardından "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOĞUŞ ARKADAŞLARINA EV HAPSİ

Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak "kasten öldürme" suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

DOSYA YENİDEN AÇILMIŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada 2012 yılında verilen "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar"ın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının incelemeleri neticesinde Silivri Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldığını duyurmuştu.

Soruşturmada şu ana kadar yaşananlar;