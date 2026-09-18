On binlerce öğretmenin gözü MEB\'de! İl dışı atama sonuçları bugün belli oluyor

On binlerce öğretmenin gözü MEB'de! İl dışı atama sonuçları bugün belli oluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl dışı atama sonuçlarını bekleyen on binlerce öğretmen için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın henüz yayımlamadığı sonuçlar için, geçtiğimiz yaz mazerete bağlı yer değişikliğinin saat 16.00'da duyurulması nedeniyle bu kez de aynı saat bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen il dışı atama sonuçlarını bugün açıklayacak. On binlerce öğretmenin beklediği sonuçlar henüz yayımlanmadı.
SONUÇLAR İÇİN SAAT 16.00 BEKLENİYOR
2026 yaz tatilinde mazerete bağlı yer değişikliği sonuçları saat 16.00'da açıklanmıştı. Bu dönemde de sonuçların saat 16.00'da açıklanması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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